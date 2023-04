Von Carina Seeburg

Nachrichten kompakt

FDP-Parteitag: Lindner als Bundesvorsitzender wiedergewählt. Auf dem Parteitag in Berlin wendet sich Christian Lindner nicht nur an die eigene Partei. Der Vorsitzende sendet Botschaften an SPD und Grüne: In der Haushalts- und Finanzpolitik will er hart bleiben - und damit sich und die Partei profilieren. Zum Artikel

Britischer Vize-Premierminister tritt zurück. Dominic Raab reagiert damit auf die Ergebnisse eines Untersuchungsberichts zu Mobbingvorwürfen und seinem Verhalten als Minister. Es ist bereits der dritte Rücktritt, seitdem Rishi Sunak Premierminister ist. Zum Artikel

Kämpfe im Sudan: Pistorius sagt USA-Reise ab. Wegen der anhaltenden Gefechte im Sudan und der ausstehenden Evakuierung deutscher Staatsbürger verschiebt der Verteidigungsminister seinen Antrittsbesuch beim transatlantischen Partner. Zum Artikel

EVG-Streik: So lief der Streik in Deutschland. Der Streik ist seit 11 Uhr zu Ende, doch es dauert Stunden, bis der Bahnverkehr wieder im Takt ist. Die Gewerkschaft EVG zeigt sich zufrieden. Der Tag zum Nachlesen. Zum Liveblog

Verspätete Prüfungen in NRW: Überlasteter Server löste Abi-Panne aus. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller hat in einer Sondersitzung im Landtag erklärt, warum der Download der Klausuren nicht geklappt hat - und es künftig Plan C und Plan D gibt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ramstein: Ukraine-Kontaktgruppe hat über weitere Hilfen verhandelt. Auf dem US-Stützpunkt Ramstein zeigen sich die westlichen Unterstützer einig: Neben Munition benötigen die ukrainischen Streitkräfte vor allem Systeme für die Luftverteidigung. Aber Kiew bekommt nicht alles, was es will. Zum Artikel

Bericht: Kreml wollte AfD und Linkspartei zusammenbringen. Beide Parteien sollen eine Pro-Russland-Allianz bilden, meldet die Washington Post. Laut Bundesverteidigungsministerium ist doch noch nicht klar, wann die "Patriot"-Raketen aus Polen und der Slowakei wieder abgezogen werden. Zum Liveblog