Von Dimitri Taube

Kiew: Lage an der Front hat sich verschlechtert. Russland stoße auf die Stadt Kupjansk vor, sagt die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Maljar. Hier sei man in der Defensive. Der russische Präsident droht mit dem Einsatz von Streubomben für den Fall, dass die Ukraine diese von den USA gelieferte Munition verwenden sollte. Zum Liveblog

Russland will Getreideabkommen erneut nicht verlängern. Dieses Mal scheint die Drohung aus dem Kreml etwas ernster gemeint zu sein als in den vergangenen Monaten - und deshalb ist auch die Bereitschaft vor allem der UN größer, Putins Erpressungsversuchen doch entgegenzukommen. Am Sonntagvormittag verließ das vorerst letzte Schiff den Hafen von Odessa. Zum Artikel

Katastrophe in Sicht. Sie werden beschossen, ihr See ist leergelaufen und gegenüber im Atomkraftwerk Saporischschja droht ein Super-GAU. Doch während sich die Welt davor fürchtet, sagen die Menschen in Nikopol: Wir trauen der russischen Armee alles zu, aber wir haben gerade andere Sorgen. Zur Reportage (SZ Plus)

FDP beharrt auf Ehegattensplitting. Die Liberalen wollen die Steuergesetze für Ehepaare nicht ändern. Finanzminister Lindner verweist darauf, dass es im Koalitionsvertrag keine entsprechende Vereinbarung gebe. Zudem dürfe "die arbeitende Mitte" der Gesellschaft nicht weiter belastet werden. Damit zeichnet sich neuer Streit zwischen den Ampel-Parteien ab - denn bei SPD und Grünen mehren sich die Stimmen, die eine Änderung fordern. Zum Artikel

Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist tot. Ihren Durchbruch schaffte die englisch-französische Künstlerin 1969 mit dem Song "Je t'aime, moi non plus", den sie zusammen mit Serge Gainsbourg ins Mikrofon stöhnte. Sie wirkte zudem in mehr als 50 Filmen mit, unter anderem in "Der Swimmingpool" an der Seite von Romy Schneider und Alain Delon. Zum Nachruf (SZ Plus)

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff lehnt Zusammenarbeit mit der Linken ab. Eine Kooperation mit der AfD kommt für den CDU-Politiker ebenfalls nicht infrage. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagt er: "Es ist ein Überlebenselixier unserer CDU hier im Land, dass wir die Abgrenzung zu den Rändern hinbekommen, ohne dass ich ganz links und ganz rechts gleichsetzen würde." Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Bayerns Forstminister soll sich für Steueroase im Wald eingesetzt haben. CSU-Politiker Helmut Brunner intervenierte offenkundig im Jahr 2016, als der Staatsforst den Mietvertrag für einen seltsamen Firmensitz beenden wollte. Wie er dann doch erhalten geblieben ist, das geht nun aus Ermittlungsakten der Steuerfahndung hervor. Zum Artikel (SZ Plus)

Marketa Vondrousova gewinnt als erste ungesetzte Spielerin Wimbledon. Der Tschechin gelingt beim prestigeträchtigen Tennisturnier in London ein historischer Erfolg. Die Herzen der Zuschauer fliegen aber der Tunesierin Ons Jabeur zu, die wie 2022 das Finale im All England Club verliert. Sogar Prinzessin Kate spendet Trost. Zum Artikel

