Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Celine Chorus

Nachrichten kompakt

Euro-Kurs fällt erstmals seit 20 Jahren auf einen Dollar. Am Dienstagvormittag sank das Tauschverhältnis vorübergehend auf einen Wert von eins zu eins. Experten rechnen damit, dass die Abwertung des Euro noch weitergehen könnte. Dadurch könnte die Inflation angeheizt werden und vor allem die Energie- und Rohstoffpreise weiter steigen. Zum Artikel

US-Präsident Biden reist zu Gesprächen in den Nahen Osten. Die USA wollen Israel dabei helfen, neue Partner in der arabischen Welt zu finden, und diese Partnerschaft soll auch militärische Früchte tragen. Ziel ist ein US-geführtes regionales Verteidigungsnetzwerk gegen die iranische Bedrohung. Dafür soll das von Amtsvorgänger Trump vermittelte Abraham-Abkommen um Saudi-Arabien ausgeweitet werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Tories beginnen mit der Wahl eines Johnson-Nachfolgers. Bei den Tories ist der Kampf um den Parteivorsitz und damit um den Posten des Premierministers entbrannt. An diesem Mittwoch beginnt das Wahlprozedere, ehe am Donnerstag kommender Woche schließlich die beiden Finalisten verkündet werden sollen. Bis spätestens 5. September soll ein Ergebnis feststehen. Zum Artikel

Lindner übt scharfe Kritik an Kabinettskollegin Lambrecht. In einem Schreiben hat er die Verteidigungsministerin zu größeren Anstrengungen bei der Reform des Beschaffungswesens in der Bundeswehr aufgefordert. Das kürzlich beschlossene Sondervermögen von 100 Milliarden Euro müsse von "mindestens ebenso kraftvollen wie mutigen Reformen" begleitet werden. Was Lambrecht bislang in die Wege geleitet hat, könne nur ein erster Schritt sein, so der Finanzminister. Zum Artikel

FDP will AKW-Laufzeiten über den Winter hinaus verlängern. Vor dem Hintergrund eines möglichen Gas-Lieferstopps aus Russland macht sich nicht nur die Union, sondern auch die FDP dafür stark, die letzten drei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Die Debatte setzt vor allem die Grünen unter Druck, aber auch SPD-Chefin Esken hält eine Laufzeitverlängerung für "komplett unsinnig". Zum Artikel

CSU-Politiker dürfen Millionenprovision aus Maskendeals behalten. Zu Beginn der Pandemie erhielten Alfred Sauter und Georg Nüßlein üppige Provisionen bei der Beschaffung von Schutzmasken. Das fällt für den Bundesgerichtshof jedoch nicht unter das Verbot der Bestechung oder Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Eine weitere Anfechtung der Entscheidung ist dadurch nicht mehr möglich. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Habeck will private Haushalte bei Gasnotstand in die Pflicht nehmen. Der Bundeswirtschaftsminister betont, dass die bisherige Regelung, im Falle eines Gasnotstandes die Industrie gegenüber Privathaushalten automatisch zu benachteiligen, möglicherweise angepasst werden muss. Dieses Szenario passe eher zu einem kurzfristigen Ausfall, nicht aber zu den jetzt drohenden Engpässen, so Habeck. Zum Artikel

EU hat russische Vermögenswerte über 13,8 Milliarden Euro eingefroren. Dabei geht es nach EU-Justizkommissar Didier Reynders um Werte von Oligarchen, anderen Personen sowie Unternehmen, Gesellschaften und Organisationen. Mit mehr als zwölf Milliarden Euro sei der überwiegende Teil aber von nur fünf der 27 EU-Staaten festgesetzt worden. Zum Liveblog

Das hat heute viele Leser interessiert

Bis zu 45 Grad Celsius in Deutschland? Manche Modelle sagen für die kommenden Tage bislang ungeahnte Extremwerte vorher. Wie wahrscheinlich diese sind - und was auf Deutschland zukommen könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Hybrides Arbeiten stürzt die Arbeitswelt ins Chaos. Die Drei-Tage-im-Büro-Woche klingt wie ein super Kompromiss. Dummerweise funktioniert sie nicht. Chefs müssen das hybride Arbeiten dringend besser organisieren. Zum Kommentar (SZ Plus)

Macron nach Berichten über Absprachen mit Uber unter Druck. Nach den Enthüllungen aus den Uber Files wirft die Opposition Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vor, private Interessen über jene des Landes gestellt zu haben. Auch die EU-Kommission hat Fragen - an die ehemalige Kommissarin Neelie Kroes. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Auf ihn mit Gebrüll. Megastar Harry Styles zeigt bei seinem Konzert in der Münchner Olympiahalle, weshalb er als Ikone seiner Generation gilt: mit alten und neuen Hits, lieb gewonnenen Ritualen, charmanten Schäkereien und dem richtigen Look. Zum Artikel