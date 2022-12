Am Donnerstag wird in Brüssel über den weiteren Verbleib von Eva Kaili entschieden. Zurzeit sitzt die Ex-Europapolitikerin im Gefängnis.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carina Seeburg

Nachrichten kompakt

Eva Kaili hat im EU-Korruptionsskandal angeblich ein Teilgeständnis abgelegt. Medien veröffentlichen eine Au.sage vom Tag der Festnahme - doch Kailis Anwalt dementiert, dass sie darin ihre Schuld eingestanden habe. Am Donnerstag entscheidet sich, ob die Griechin in Haft bleiben muss. Zum Artikel

Urlaub verfällt und verjährt nicht mehr. Resturlaub verfällt nur noch, wenn der Arbeitgeber rechtzeitig darauf hinweist und der Arbeitnehmer die Chance hatte, den Urlaub zu nehmen, es aber nicht getan hat. Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts könnte weitreichende Folgen für Unternehmen und Arbeitnehmer haben. Zum Artikel

Frühere KZ-Sekretärin zu Bewährungsstrafe verurteilt. Das Landgericht Itzehoe hat die 97-jährige Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10 000 Fällen schuldig gesprochen. Sie hatte als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof gearbeitet. Weil die Angeklagte zur Tatzeit erst 18 bis 19 Jahre alt gewesen war, fand der Prozess vor der Jugendkammer des Gerichts statt. Zum Artikel

Bayern will wegen Arzneiknappheit lockere Vorgaben für Herstellung von Medizin. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek fordert, dass der Bund gesetzliche Hürden senkt, damit Apotheken selbst Fiebersäfte herstellen können. Auch die Bundeswehr soll eingreifen. Zum Artikel

Baerbock und Roth übergeben in der Kolonialzeit geraubte Benin-Bronzen an Nigeria. Die deutsche Außenministerin und die Kulturstaatssekretärin bringen nach Jahrzehnten der Verhandlungen in der Kolonialzeit geraubte Kunstwerke zurück. Die 20 Objekte, die neben Bronze auch aus Elfenbein und anderen Materialien gefertigt sind, stammen größtenteils aus britischen Plünderungen im Jahr 1897 und waren in fünf deutschen Museen ausgestellt. Zum Artikel

Halle-Attentäter Stephan B. nach Bayern verlegt. Eine Woche, nachdem der wegen Mordes verurteilte Rechtsextremist versucht hat, mit einer Geiselnahme aus dem Gefängnis in Burg bei Magdeburg zu fliehen, ist er nun nach Augsburg verlegt worden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Russische Medien berichten von Explosion an Pipeline nach Europa. Der Vorfall, über den mehrere russische Medien berichten, betrifft eine Verbindung, die Sibirien mit der Westukraine verbindet. Die Gaslieferungen sollen aber nicht unterbrochen worden sein. Der ukrainische Präsident Selenskij soll die Stadt Bachmut an der Front besucht haben. Zum Ukraine-Liveblog

300 Tage Krieg: Ein Schlachtfeld mitten in Europa. Im Krieg in der Ukraine sterben täglich Menschen. Russland soll bereits mehr als 99 000 Soldaten verloren haben, behauptet Kiew. Und hat seinerseits auch viele Opfer zu beklagen. Zur Analyse (SZ Plus)

Gasverbrauch in der EU geht deutlich zurück. Die Europäische Union hat ihr Gaseinsparziel von 15 Prozent bis Ende November übertroffen. In den Monaten August bis November lag der Erdgasverbrauch in der EU etwa 20 Prozent niedriger als im Schnitt der fünf vergangenen Jahre. Neun der 27 EU-Staaten erreichten bislang jedoch nicht das von Brüssel gesteckte Ziel. Zum Energie-Liveblog