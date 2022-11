Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach einem Statement in Kiew am 15. September.

Von Juri Auel

EU stellt neues Hilfspaket für die Ukraine vor. Mit 18 Milliarden Euro will Brüssel das vom Krieg gequälte Land 2023 unterstützen. Verglichen mit Krisenhilfen für die eigenen Mitgliedstaaten ist das nicht besonders viel. Zum Artikel

Russland fürchtet offenbar Offensive bei Mariupol. Das britische Verteidigungsministerium teilt mit, dass die Besatzer Panzersperren vor der Großstadt errichten, um eine mögliche Rückeroberung zu verhindern. Nordkorea bestreitet Waffengeschäfte mit Russland. Zum Kriegs-Liveblog

Zwischenwahlen in den USA laufen. Verlieren die Demokraten ihre Mehrheit im Senat, wird Präsident Biden seine innenpolitischen Vorhaben kaum noch durchsetzen können. Alles hängt womöglich nur daran, wie sich die Wähler in einem einzigen Bundesstaat entscheiden: Pennsylvania. Zum Artikel

Habeck will Verkauf von Chipfabrik verbieten. Der Wirtschaftsminister schlägt dem Bundeskabinett vor, die Übernahme der Elmos-Chipfertigung durch eine chinesische Firma zu untersagen. Die Begründung: Er sieht eine mögliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Deutschland. Zum Artikel

Elmos und Hamburger Hafen: Schluss mit fragwürdigen Einzelfallentscheidungen (SZ Plus)

Untersuchung zu Kriminalität in Deutschland vorgestellt. Eine BKA-Studie offenbart: Cyberkriminalität und Sexualdelikte kommen häufiger vor, als die offiziellen Statistiken zeigen. Im Alltag fühlen sich die Deutschen trotzdem sicher - aber nicht überall. Eine der Ausnahmen sind öffentliche Verkehrsmittel bei Nacht. Zum Artikel

Banken-Lobby setzt laxere Standards durch. Steigende Zinsen, höhere Risiken: Die Lage für Geldinstitute ist gerade alles andere als leicht. Sie fordern eine weniger strenge Aufsicht - und haben damit tatsächlich Erfolg. Zum Artikel

Großeinsatz der Polizei: Bewaffneter Student in Münchner Universität festgenommen. Zeugen war in einer Vorlesung die Waffe eines Kommilitonen aufgefallen. Der 18-Jährige besitzt diese jedoch legal. Ob er sie auch mit in die LMU bringen durfte, gilt es nun zu klären. Zum Artikel

Papst Benedikt will sich gegen Vorwürfe vor Gericht verteidigen. Ein Mann hat den früheren Erzbischof von München und Freising sowie weitere Kirchenverantwortliche wegen Missbrauchs durch einen Priester verklagt. Zum Artikel

NFL-Spiel in München: Tom Brady trainiert beim FC Bayern. Wo bewegen sich die Football-Stars in der Landeshauptstadt vor dem Match am Sonntag? Welche Fan-Feste gibt es in dieser Woche? Ein Überblick. Zum Artikel

