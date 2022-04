Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Yannik Achternbosch und Oliver Klasen

Krieg in der Ukraine

Berlin und Brüssel wappnen sich im Gaskonflikt. Nach dem russischen Lieferstopp für Polen und Bulgarien versprechen Berlin und Brüssel Solidarität. In Deutschland, so Wirtschaftsminister Habeck, sei die Abhängigkeit von russischem Gas in den vergangenen Wochen rapide geschrumpft. Stammten vor Beginn des Krieges noch 55 Prozent der Gasimporte aus Russland, seien es mittlerweile noch 35 Prozent. Wie schnell es gelinge, die Importe komplett zu ersetzen, hänge nun vom Ausbau entsprechender Infrastrukturen ab - etwa für den Import von Flüssigerdgas. Zum Artikel

Putin droht mit "blitzschnellen Schlägen". Der russische Präsident warnt die Unterstützer der Ukraine. Wer sich von außen einmischen wolle und eine für Russland unannehmbare strategische Bedrohung schaffe, müsse wissen, dass eine rasche Antwort erfolgen werde. Im Bundestag erklärt Außenministerin Baerbock, welche Waffen Deutschland an die Ukraine liefern wird. Zum Ukraine-Liveblog

Debatte über schwere Waffen: Union schließt sich der Ampel an. CDU-Chef Merz wollte ursprünglich einen eigenen Antrag der Unionsfraktionen im Bundestag zur Abstimmung stellen. Doch dann kündigte Kanzler Scholz die Lieferung von Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine an. Nun gibt es wohl doch eine breite Mehrheit für den Antrag der Ampel. Zum Artikel

MEINUNG Waffen für die Ukraine - Die geplante Lieferung der Gepard-Panzer offenbart Ausrüstungslücken der Bundeswehr

Schweden und Finnland erwägen, Nato-Beitritt gemeinsam zu beantragen. Schweden war in der Nato-Debatte bislang zögerlich. Noch im März schloss Ministerpräsidentin Andersson eine Mitgliedschaft ihres Landes im westlichen Militärbündnis aus. Nun hat sich die Stimmung gedreht, auch weil sich im benachbarten Finnland eine Mehrheit dafür abzeichnet. Schon im Mai könnte es eine Entscheidung geben. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Kabinett beschließt Neun-Euro-Ticket. Mit Plänen für ein günstiges Nahverkehrsticket überraschte die Ampelkoalition Mitte März ganz Deutschland. Seither arbeiteten Fachleute von Bund, Ländern und Verkehrsverbänden an der Umsetzung. Nun steht fest: Das Ticket kommt ab Juni für drei Monate. Die Rabattaktion soll die Bürger wenigstens teilweise von den hohen Energiepreisen entlasten und nach der Pandemie wieder Lust auf den öffentlichen Nahverkehr machen. Zum Artikel

Großbritannien will Versicherungen anlocken. Die Regierung von Premier Johnson will die Regeln für Versicherungen lockern und sich von der in der EU gültigen Solvency II-Richtlinie lösen. Auf der Insel sieht man das als ersten wirklichen Brexit-Vorteil und als Kampfansage an Brüssel. Die britische Regierung erhofft sich zusätzliche Investionen von mehr als 100 Milliarden Euro. Zum Artikel

EU geht gegen Ungarn vor. Wegen möglicher Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien in Ungarn hat die EU-Kommission nun offiziell ein Verfahren gegen das Land ausgelöst. Bis Ungarn tatsächlich Geld aus dem EU-Haushalt gekürzt wird, wird es allerdings noch dauern. Dafür bräuchte es am Ende die Zustimmung von 15 EU-Staaten mit mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung. Zum Artikel

Britische Beamte sollen wieder ins Büro. Aus dem britischen Alltag sind die Corona-Maßnahmen verschwunden. Im Grunde gibt es nur ein Überbleibsel: die Heimarbeit. Doch damit soll nun Schluss sein. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Das hat heute viele Leser interessiert:

Leicht entzündlich. In Russland und der Separatistenregion Transnistrien in Moldau gehen Tanklager und Funkmasten hoch. Wird das Nachbarland der Ukraine zum nächsten Ziel der russischen Aggression? Zum Artikel

Femizide in Mexiko: Wie viele noch? In Mexiko werden an jedem Tag im Schnitt zehn Frauen erschlagen, erwürgt, ertränkt oder erschossen. Der jüngste Fall: der Tod der 18-jährigen Debanhi Escobar, die nach einer Party nicht nach Hause kam. Im Land wächst die Wut. Zum Artikel (SZ Plus)

"Zwischendurch war ich zu hungrig, also überehrgeizig". Carsten Maschmeyer ist ebenso umstritten wie erfolgreich. Der Investor hat eine klare Vorstellung davon, was ein erfolgreiches Start-up ausmacht und weiß, warum die Öffentlichkeit ein falsches Bild von ihm hat. Zum Interview (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Wir trinken das Blut des anderen". Megan Fox geht unter die Vampire, Papst Franziskus schlägt sich auf die Seite der Schwiegermütter, und Götz Otto erklärt, warum Deutsche in Filmen so oft die Bösen darstellen. Zu den Leute-Meldungen