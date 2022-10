Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Alles zum Krieg in der Ukraine

EU erwägt Preisdeckel für Gas. Die Kommission schlägt den Mitgliedstaaten weitere Schritte gegen die hohen Energiekosten vor. Brüssel könnte Preisobergrenzen festlegen. Zugleich billigen die Regierungen das achte Sanktionspaket gegen Russland. Zum Artikel

Partisanen gegen Putin. Der prominente russische Oppositionelle Alexej Nawalny sitzt in Haft, doch seine Mitstreiter geben nicht auf. Jetzt gründen sie ein Untergrundnetzwerk und suchen Helfer - für den Umsturz. Zum Liveblog

Polizeichef von Charkiw berichtet von Folterkammern. Vor wenigen Wochen haben die ukrainischen Truppen die Region in der Ostukraine zurückerobert, nun gibt es Hinweise auf Kriegsverbrechen der Besatzer. Die EU bringt ein neues Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg. Zum Liveblog

Putins Drohungen: Zur Angst vor dem Atomkrieg (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Truss wirbt auf Tory-Parteitag für "Wachstum, Wachstum, Wachstum". Die britische Premierministerin nutzt einen Großteil ihres Auftritts, um die umstrittenen Steuersenkungen zu verteidigen. Doch schon nach wenigen Minuten wird sie Protestierenden gestört. Zum Artikel

Chemie-Nobelpreis für Molekülforscher aus USA und Dänemark. Carolyn Bertozzi, Morten Meldal und Barry Sharpless entwickelten Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Biomolekülen, die wichtig sind für die Medikamentenforschung. Zum Artikel

EXKLUSIV Irreführende Werbung: Verbraucherschützer mahnen Immobilienscout 24 ab. Ein Wohnungssuchender soll schon bei der Besichtigung eine Schufa-Auskunft vorlegen, rät Immobilienscout 24 den Kunden - und verdient kräftig daran mit. Dabei darf der Vermieter das dann noch gar nicht verlangen. Jetzt gibt es Ärger mit Verbraucherschützern. Zum Artikel

Harte Fronten beim Nahverkehrsticket. Nach dem Krisengipfel wächst in den Ländern der Ärger. Die Hilfen bleiben im Ungefähren. Immer fraglicher wird, ob die Deutschen schnell mit einem Neun-Euro-Nachfolgeticket rechnen können. Zum Artikel

CSU-Politikerin Barbara Stamm gestorben. Sie war Landtagspräsidentin, Fastnachtskönigin und das soziale Gewissen der CSU. Kaum jemand in der Partei war so nah an den Menschen wie Stamm. Auch deswegen machte sie eine politische Karriere, die ihr nicht vorherbestimmt war. Nun ist sie im Alter von 77 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Fall aus Passau: Bayerisches Innenministerium stoppt umstrittene Abschiebung nach Iran. Kurz vor seiner Ausweisung nach Teheran kommt ein abgelehnter Asylbewerber wieder frei. Nun wird der fragwürdige Vorgang geprüft, der zu seiner Festnahme im Passauer Landratsamt geführt hat. Die Opposition fordert, gar nicht mehr in die Krisenregion abzuschieben. Zum Artikel

Wolfgang Kohlhaase ist tot. Der Drehbuchautor prägte das DDR-Kino mit Filmen wie "Solo Sunny" und "Berlin - Ecke Schönhauser", später wurde er für "Sommer vorm Balkon" gefeiert. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele Leser interessiert

"Verschwinde, hau ab!", hat die Chefin mir nachgerufen. Als Mandelverkäufer, Sanitäterin oder Bedienung waren sie erstmals dabei. Vier Wiesn-Angestellte erzählen, was sie fasziniert und schockiert hat auf dem größten Volksfest der Welt. Zum Artikel

Eine Lebensgeschichte wie ein Kriegsbericht. Die Country-Ikone Loretta Lynn ist im Alter von 90 Jahren gestorben - eine singende Heldin der amerikanischen Arbeiterklasse. Zum Artikel

Großmutter räumt auf. Im sonst so lässigen dänischen Königshaus herrscht ungewohnte Aufregung, weil Margrethe II. einigen Enkeln die Titel Prinzessin und Prinz entzieht. Auf den Knall in den Boulevardmedien folgt eine erstaunliche Reaktion der Monarchin. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Besuch aus Belgien. Das belgische Königspaar interessiert sich für deutsche Forschung, H.P. Baxxter lässt sich von seinen Hunden zum Lachen bringen, und das erste Bond-Girl hat genug von James Bond. Zu den Leute-Meldungen