Leopold Zaak

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij drängt in Brüssel auf einen EU-Beitritt. Vor dem EU-Parlament sagt der ukrainische Präsident, sein Land werde durch die Beitrittsperspektive ermutigt, sich gegen den Angriff Russlands zu wehren. Gegenüber den Staats- und Regierungschefs erneuert er seine Forderung nach Kampfjets. Zum Artikel (SZ Plus)

Söldnertruppe Wagner will keine Gefangenen mehr rekrutieren. Wagner-Gründer Jewgenij Prigoschin behauptet, dieses Vorgehen sei mittlerweile eingestellt worden. Die Häftlinge stellten zwischenzeitlich den allergrößten Teil der Wagner-Kämpfer. Die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas will EU-weit mehr Waffen produzieren. Zum Liveblog

Nachrichten kompakt

Hilfskräfte retten Baby 68 Stunden nach dem Beben aus den Trümmern. In der Türkei und Syrien werden immer mehr Leichen geborgen. Inzwischen ist der Tod von mehr als 17 000 Menschen bestätigt. Aber selbst drei Tage nach den katastrophalen Erdbeben finden Einsatzkräfte noch weitere Überlebende. Zum Artikel

Inflation liegt bei 8,7 Prozent. Damit liegt die Teuerungsrate im Januar weiter deutlich über dem Wert des Vorjahresmonats und auch über dem Ziel der Währungshüter. Das Statistische Bundesamt liefert die Zahlen nach: In der vergangenen Woche hatte es eine technische Panne gegeben. Zum Artikel

Debatte um Wehrpflicht kommt nicht zum Erliegen. Insbesondere die FDP will einen verpflichtenden Wehrdienst verhindern. Die Wehrbeauftragte Högl (SPD) fordert eine Diskussion über eine Art "Wehrpflicht light". Ein ähnliches Modell gibt es etwa in Norwegen: Dort werden alle jungen Männer und Frauen gemustert, jedoch nur ein kleiner Teil wird verpflichtet. Auch in Deutschland findet das Modell immer mehr Anhänger. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Vermerk zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München bringt CSU in Bedrängnis. Die jahrelangen Verzögerungen und die extremen Kostensteigerungen bei dem Bauprojekt sind längst zum politischen Desaster geworden. Ein Aktenvermerk legt nun einen Verdacht nahe: Bayerns Staatsregierung könnte die Probleme verschwiegen haben, um einer möglichen Kanzlerkandidatur von Markus Söder nicht zu schaden. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war