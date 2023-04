Von Kassian Stroh

Nachrichten kompakt

Europa lockert starre Schuldenregeln. Die EU-Kommission hat ihre Pläne für eine Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts vorgelegt: Diese sehen mehr Spielraum für die Länder in der Eurozone vor. Bundesfinanzminister Lindner mahnt dagegen einheitliche Vorgaben für alle an. Zum Artikel

Neue Verkehrsstreiks zu erwarten. Die Tarifverhandlungen bei der Bahn sind zunächst gescheitert. Die Gewerkschaft EVG weist ein deutlich höheres Angebot des Konzerns zurück. Dieser findet das völlig unverständlich und bricht die Gespräche ab. Zum Artikel

Viessmann-Verkauf löst große Debatte aus. Der Heizungsbauer gibt sein Wärmepumpen-Geschäft an den US-Konkurrenten Carrier ab - für zwölf Milliarden Euro. Die Opposition und Teile der FDP befürchten einen "Ausverkauf deutscher Hochtechnologie" und kritisieren Wirtschaftsminister Habeck. Der hingegen sieht den Deal als eine ausländische Investition in Deutschland an. Zum Artikel (SZ Plus)

Verfassungsschutz betrachtet AfD-Jugend als rechtsextrem. Die Aktivitäten der Jungen Alternative seien nicht mehr mit dem Grundgesetz vereinbar, argumentiert der Inlandsgeheimdienst. Die Einstufung könnte für Mitglieder der Organisation Auswirkungen haben auf die Erteilung von Waffenscheinen oder die Beschäftigung im öffentlichen Dienst. Zum Artikel

Badewannen-Prozess: Verteidigung beteuert Unschuld. "Herr Genditzki hat Frau Kortüm nicht umgebracht" - im Wiederaufnahmeverfahren um den Tod einer 87-Jährigen in Rottach-Egern gibt die Anwältin die Richtung vor: Ihr Mandant, der zweimal zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, habe 13 Jahre lang zu Unrecht wegen Mordes im Gefängnis gesessen. Doch ob am Ende nun ein Freispruch erfolgt, ist ungewiss. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Xi telefoniert mit Selenskij. Zum ersten Mal seit dem russischen Überfall redet der chinesische Staatspräsident mit seinem ukrainischen Amtskollegen. Der stuft das Gespräch als "bedeutungsvoll" ein - es dauerte angeblich knapp eine Stunde. Zum Artikel

Prigoschin legt sich erneut mit Verteidigungsministerium an. Seine Söldnertruppe bekomme nicht genügend Munition für den Kampf um Bachmut, klagt der Wagner-Chef - das sei "Verrat". Die Ukraine und Russland tauschen Kriegsgefangene aus. Wegen "Diskreditierung der Streitkräfte" steht der ehemalige Bürgermeister von Jekaterinburg vor Gericht. Zum Liveblog

Überblick in Karten: Wo die Front verläuft - Tag 427 (SZ Plus)

Südafrika will Internationalen Strafgerichtshof doch nicht verlassen. Präsident Cyril Ramaphosa hatte angekündigt, sein Land aus dem Gericht zurückzuziehen - damit er Wladimir Putin nicht festnehmen muss, wenn dieser Südafrika besucht. Nun soll das alles nur ein Missverständnis gewesen sein. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war