Ampelkoalition einigt sich auf Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro. Ein Energiegeld für Rentner und Studierende, eine Strompreisbremse für den Grundverbrauch, mehr Kindergeld, eine Wohngeldreform und Hilfen für Unternehmen: Die Bundesregierung hat ein überraschend großes Entlastungspaket beschlossen, auch wenn in einigen Punkten die Details noch unklar sind. Zum Artikel

Steinmeier und Herzog würdigen Einigung zu Entschädigung für Olympia-Attentat von 1972. "Nichts kann die tiefen Wunden aus den 50 Jahren heilen", sagt der Bundespräsident. Er will am Montag gemeinsam mit Israels Staatsoberhaupt an der Gedenkfeier auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck teilnehmen. Dort wurden 1972 bei einer misslungenen Befreiungsaktion die meisten der insgesamt elf israelischen Opfer getötet. Zum Artikel

EXKLUSIV Fast drei Millionen Flüchtlinge in Deutschland. Wegen des von Russland begonnenen Krieges registrieren die Behörden so viele geflohene Menschen im Land wie noch nie. Bis Ende Juni sind knapp 900 000 Menschen erfasst worden, die aus der Ukraine nach Deutschland kamen. Doch die Daten sind ungenau, möglicherweise ist ein großer Teil dieser Menschen bereits wieder zurückgekehrt. Zum Artikel

Trump spricht vom "Krieg gegen die amerikanische Demokratie". Bei seinem ersten Wahlkampfauftritt nach der FBI-Durchsuchung seiner Villa wirft der Ex-Präsident in Pennsylvania mit wüsten Beschimpfungen und Vorwürfen um sich. Und er warnt vor einer "Gegenreaktion", wie sie noch niemand zuvor gesehen habe. Zum Artikel

MEINUNG Wie Deutschland Gorbatschow würdigen könnte. Am Mittwoch wird es im Bundestag eine Trauerfeier für den verstorbenen sowjetischen Staatschef geben. Doch Deutschland sollte dem Mann, der die deutsche Einheit ermöglichte, einen bleibenden Dank aussprechen. Dafür gäbe es in der Hauptstadt eine hervorragende Möglichkeit: Man müsste den Platz vor dem Brandenburger Tor nach Gorbatschow benennen. Zum Kommentar (SZ Plus)

Hertha BSC gelingt der erste Sieg in dieser Saison. Lukebakio löst den Berliner Knoten: Mit dem 2:0 beim FC Augsburg kann Trainer Sandro Schwarz zum ersten Mal drei Punkte verbuchen. Marco Richter trifft in seiner alten Heimat im zweiten Spiel nach seiner Hodenkrebserkrankung. Zum Artikel

Formel-1-Rennen in den Niederlanden: Max Verstappen gewinnt. Im 15. Saisonrennen holt der 24-Jährige Weltmeister seinen zehnten Sieg vor Mercedes-Pilot George Russell und Charles Leclerc im Ferrari. Für Geschichten sorgen jedoch eher die Unterlegenen: Lewis Hamilton schimpft über ein Safety Car. Und Ferrari vergisst beim Boxenstopp einen Reifen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine

Lage am AKW Saporischschja spitzt sich erneut zu. Trotz der Anwesenheit von Beobachtern der Internationalen Atomenergiebehörde kommt es rund um die Meiler zu Beschuss. Alle wichtigen Stromleitungen sind gekappt, die Kühlung erfolgt über eine Reserveleitung. Zum Artikel

Ukraine will Atomstrom nach Deutschland liefern. Das sagt der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einem Besuch in Berlin. Präsident Selenskij wirft Russland vor, einen Energiekrieg gegen Europa zu führen. Deutschland gibt 200 Millionen Euro für Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war:

Das hat am Wochenende viele interessiert

Wer liebt eigentlich die Deutschen? Im Jahr eins nach Merkels Abschied und im Sommer des Krieges ist es spannend zu erfahren, was die europäischen Nachbarn über uns denken. Eine Erkundungsreise von Litauen bis Griechenland. Zur Reportage (SZ Plus)

So abhängig ist Deutschland von China wirklich. Die Beziehungen zwischen Berlin und Peking sind ambivalent. Die einen sehen darin eine immense Gefahr, die anderen eine Chance. Aber wer hat recht? Zum Wirtschaftsessay (SZ Plus)

Nackt ohne nackt sein. Kim Kardashian im Tropfen-Kleid, James Bond im Anzug unter der Dusche: Über die Faszination nasser-Stoff-auf-Haut. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Trauer um Dolly. Ursula von der Leyen beklagt den Tod eines ihrer Ponys, die Tochter von Charlène und Albert von Monaco greift zur Schere, und Rihanna räumt in einem Sterne-Restaurant auf. Zu den Leute-Meldungen