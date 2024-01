Nachrichten kompakt

Selenskij wirbt in Davos für Unterstützung im Kampf gegen Russland. Der ukrainische Präsident wird beim Weltwirtschaftsforum in der Schweizer Gemeinde als Stargast gefeiert. Aber er möchte mehr als Applaus. Die Ukraine braucht Waffen und Geld, um sich zu verteidigen, lautet seine Botschaft. "Jede Investition in die Verteidiger verkürzt den Krieg", sagt er. Zum Artikel (SZ Plus)