Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will eine Maskenpflicht in Innenräumen von Herbst an - sein FDP-Kollege Marco Buschmann macht da bislang nicht mit.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Yannik Achternbosch

Nachrichten kompakt

Bundesregierung uneinig über zukünftige Corona-Maßnahmen: Am 23. September laufen alle Corona-Einschränkungen aus. Gesundheitsminister Lauterbach möchte einer Corona-Welle im Herbst mit einer Maskenpflicht vorbeugen. Die FDP ist dagegen und will keine "Freiheitseinschränkungen auf Vorrat". Zum Artikel

EXKLUSIV Ehemaliger österreichischer Verfassungsschützer soll auch für Jan Marsalek spioniert haben: Mehr als 300 Personen soll der frühere Angestellte von Österreichs Sicherheitsbehörde ausgespäht haben. Darunter etliche Agenten - Protagonisten teils spektakulärer Spionagefälle. Einige durchleuchtete er offenbar im Auftrag des Ex-Wirecard-Chefs. Sogar dessen Familie taucht auf der Spionage-Liste auf. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Angehörige der Terror-Opfer drohen mit Boykott der Gedenkfeier zum Olympia-Attentat: Am 5. September soll in München und Fürstenfeldbruck in großem Stil der Opfer des Olympia-Attentats von 1972 gedacht werden, bei dem elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist zu Tode kamen. Die Hinterbliebenen der Getöteten drohen nun, der Gedenkveranstaltung fernzubleiben, weil die Frage nach Entschädigungen noch immer ungeklärt ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukrainische Partisanen sorgen hinter den russischen Linien für großen Schaden: Sowohl in der Ukraine als auch auf russischem Boden mehren sich die Berichte über pro-ukrainische Partisanenangriffe. Die Liste möglicher Ziele umfasst Öllager, Eisenbahnbrücken, Chemiefabriken und Forschungseinrichtungen. Gerade im Donbass wird das für Russland zum Problem, dort bräuchten die Streitkräfte eigentlich jeden Soldaten für ihre Offensive. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine verliert wohl strategisch wichtige Stadt im Osten: Prorussische Separatisten melden die Einnahme des Eisenbahnknotenpunkts Lyman, die Gegenseite bestätigt das indirekt. Auf dem Katholikentag sagt Kanzler Scholz, Putins Narrativ des bösen Westens müsse widerlegt werden. Der Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Das hat heute viele Leser interessiert

Henry Kissinger: Die paar Quadratkilometer im Donbass: Henry Kissinger wird 99 Jahre alt. Gerade erst ist er in Davos aufgetreten, wo man ihm eigentlich gerne zu Füßen liegt. Aber was der Altvater der US-Diplomatie zu sagen hatte, empörte dann doch viele. Zum Artikel

Jung, weiblich, Alkoholikerin: Allgemein sinkt der Alkoholkonsum, doch bei Akademikerinnen ab 30 steigt er. Die Food-Kritikerin Eva Biringer hat ein schmerzhaft ehrliches Buch über ihr eigenes Leben als Trinkerin geschrieben - und darüber, wie sie aufhörte. Zum Artikel (SZ Plus)

"Germany's Next Topmodel": Doppelblonde Diversity: "Auf die Diversityyy!": Selbst die Rausgeschmissenen feiern das neue Motto, das Heidi Klum ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" verpasst hat. Doch die Vielfalt schrumpft zum Finale auf Standardmodelmerkmale zusammen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Ich bin ein Star - holt mich hier rein! Harry Styles klingelt an Fan-Türen, Steffi Graf freut sich über ihre Privatsphäre, und Malu Dreyer findet Wolfgang Thierse pastoral. Zu den Leute-Meldungen