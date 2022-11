Nachrichten am 11. November 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carina Seeburg

Nachrichten kompakt

Bayern und weitere Bundesländer schaffen Corona-Isolationspflicht ab. Auch in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein sollen sich Infizierte nicht mehr absondern müssen - teils schon von Mittwoch an. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hält das für einen Fehler. Zum Artikel

EXKLUSIV Atom-Endlager kommt nicht vor 2046. Eigentlich sollte bis 2031 der Ort feststehen, unter dessen Boden Deutschlands radioaktiver Müll dauerhaft entsorgt werden soll. Nun zeigen interne Unterlagen: Das ist völlig unmöglich. Zum Artikel (SZ Plus)

Konflikt zwischen Paris und Rom wegen der verweigerten Aufnahme von Geflüchteten. Mit 230 Migranten an Bord hat das Seenotrettungsschiff Ocean Viking am Freitagmorgen im Hafen von Toulon in Südfrankreich festgemacht, nachdem Italiens Rechtsregierung das Schiff der NGO SOS Mediterranée nicht hatte landen lassen. Deshalb herrscht nun ein offener Schlagabtausch zwischen Paris und Rom, der sich auf EU-Ebene ausdehnen dürfte. Zum Artikel

Publizist Wolf Schneider ist tot. Er unterrichtete und prägte Generationen von Journalisten. Harald Schmidt nannte ihn "Sprachoffizier", so was gefiel ihm. Nun ist der Publizist Wolf Schneider im Alter von 97 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Teheran droht dem Westen mit Eskalation. Das iranische Regime bekommt die Proteste im Land trotz des Einsatzes massiver Gewalt nicht in den Griff. Es wird befürchtet, dass iranische Milizen nun auch westliche Ziele im Irak ins Visier nehmen könnten, sollte der internationale Druck verschärft werden. Zum Artikel (SZ Plus)

CSU-Generalsekretär Huber verzichtet wegen Plagiatsvorwurf auf Doktortitel. Martin Huber bekommt den Doktortitel zwar nicht aberkannt - er lässt ihn aber freiwillig ruhen. Zu kritisch ist eine Stellungnahme seiner Universität. Zum Artikel

Musk droht Angestellten bei Twitter mit Pleite. Ein Konkurs sei nicht ausgeschlossen, sagt der neue Twitter-Chef. Das soll Mitarbeiter unter Druck setzen, alles zu geben, um den Erfolg des Unternehmens zu sichern. Anfang der Woche hatte er rund die Hälfte der 7500 Angestellten entlassen. Musk ist jedoch überzeugt, dass Twitter weitere Personalkosten einsparen muss. Zum Artikel (SZ Plus)

Habeck will Abhängigkeit von China verringern. Die Bundesregierung leitet erste konkrete Schritte ein, um neue Rohstoff- und Exportmärkte für die hiesige Industrie zu erschließen. Wie aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums verlautet, verständigt sich die Ampelkoalition darauf, die staatliche Förderung deutscher Unternehmen im Ausland neu auszurichten und Unternehmen Anreize zu geben, neue Absatzmärkte zu erschließen. Zum Artikel (SZ Plus)

DFB-Frauen feiern Sieg gegen die Weltmeisterinnen aus den USA. Die deutschen Fußballerinnen gewinnen erstmals seit 19 Jahren gegen die USA - und verblüffen mit Fähigkeiten, die Megan Rapinoe und Co. zugeschrieben werden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg und Energiekriese

Ukrainische Truppen erreichen das Zentrum von Cherson. Nach dem Abzug russischer Truppen haben die Einwohner von Cherson die ersten ukrainischen Soldaten mit Jubel empfangen. Doch der Vormarsch in der Region wird durch russische Minen erschwert. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag beschließt AKW-Weiterbetrieb. Die Ampelkoalition besiegelt im Bundestag den vorübergehenden Weiterbetrieb von drei Kernkraftwerken bis Mitte April. Doch das Votum wird zum Warnschuss. Mehrere Grüne stimmen gegen die Koalitionslinie. Zum Artikel