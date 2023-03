Von Dimitri Taube

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV 6682 Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden. Bundesweit wurden nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung mittlerweile 285 Anträge genehmigt, 2075 abgelehnt, der Rest befindet sich im Prüfverfahren oder wurde von den Antragstellern selbst nicht mehr weiterverfolgt. Positiv beschieden wurden bisher vor allem Fälle von Herzproblemen wie der Myokarditis, Hirnfunktionsstörungen, Hirnvenenthrombosen und neurologische Schäden. Manche Entschädigte haben auch erhöhte Blutungsneigungen, Narben am Impfarm, Inkontinenz, Lähmungen oder Embolien. Vereinzelt wurden Todesfälle anerkannt. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Palmer fordert neue Flüchtlingspolitik von Scholz. Im Vorfeld eines weiteren geplanten Flüchtlingsgipfels um Ostern richten Kommunalpolitiker einen drastischen Hilferuf an den Bundeskanzler. In einem sechsseitigen Schreiben, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, warnen Tübingens Oberbürgermeister und ein Landrat: "Entweder gelingt es, die Migration zu strukturieren und zu steuern und somit die Zugangszahlen an Geflüchteten in den Kommunen wieder deutlich zu reduzieren, oder es drohen Leistungsstreichungen." Zum Artikel (SZ Plus)

Wehrbeauftragte verlangt mehr Tempo und Geld. Trotz eines "epochalen Umbruchs" und 100 Milliarden Euro zusätzlich in Form eines Sondervermögens für die Modernisierung der Bundeswehr habe sich im vergangenen Jahr viel zu wenig getan, kritisiert Eva Högl. "Bezeichnend ist, dass bis zum Ende des Berichtsjahres kein Euro aus dem Sondervermögen ausgegeben wurde", schreibt sie in ihrem Wehrbericht für 2022. Bei der Ausrüstung müsse sich die Lage schnell bessern. Zum Artikel

MEINUNG Der Gegner der Bundeswehr ist die Bürokratie (SZ Plus)

Ukrainische Getreideexporte: Russland bereit zur Verlängerung des Abkommens. Moskau bietet aber nur zwei statt vier Monate an - im Gegenzug soll der Westen Sanktionen aufheben und eine russische Pipeline für Düngemittelexporte durch die Ukraine wieder in Betrieb genommen werden. Kiew verweigert dies bisher. Zum Artikel

Bundesrechnungshof: 49-Euro-Ticket "verfassungsrechtlich bedenklich". Ab Mai soll das Ticket bundesweit gelten, nun kündigt sich bei der Einführung eine neue Hürde an. In einem Bericht an den Haushaltsausschuss sieht die Behörde zur Finanzkontrolle rechtliche Risiken, weil der ÖPNV eigentlich ausschließlich Ländersache ist. Der Bund soll an der Finanzierung aber beteiligt sein. Zum Artikel

EU-Parlament verordnet sich mehr Distanz zu Lobbyisten. Nach "Qatargate" versucht Brüssel, neuen Bestechungsskandalen vorzubeugen. Parlamentspräsidentin Metsola und ihre 14 Stellvertreter und Stellvertreterinnen einigen sich darauf, die Regeln für Lobbyisten zu verschärfen. Demnach sollen ehemalige EU-Abgeordnete, die nach dem Ende ihres Mandats Lobbyisten geworden sind, sechs Monate warten müssen, bis sie sich mit ihren früheren Kollegen in den Gebäuden des Parlaments treffen dürfen. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war