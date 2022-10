Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Leopold Zaak

Das Wochenende kompakt

Xi stellt Pläne für seine dritte Amtszeit vor. Zur Eröffnung des Parteitags gibt sich Chinas Staatsführer Xi Jinping selbstbewusst. Er feiert die Errungenschaften seiner vergangenen Amtszeiten, skizziert den Kurs für seine dritte Periode. Er will sein Land unabhängiger vom Westen machen. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz ringt um Lösung im AKW-Streit. Ein Treffen im Kanzleramt mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner bleibt ohne Ergebnis. Lindner greift die Haltung der Grünen in der Atom-Debatte scharf an. Zum Artikel

Grüne stimmen auf Parteitag für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Grünen sprechen sich deutlich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Dies sei mit ihrem Selbstverständnis als Friedenspartei vereinbar, sagt Außenministerin Baerbock. Ärger gibt es bei der Diskussion um Rüstungsexporte nach Saudi Arabien. Zum Artikel (SZ Plus)

Vier Tote und Dutzende Verletzte nach Großbrand in iranischem Gefängnis. In der berüchtigten Teheraner Evin-Haftanstalt sind auch politische Gefangene untergebracht. Bei Zusammenstößen zwischen Häftlingen und Wärtern kam es zu einem Großbrand mit vielen Opfern. Zum Artikel

Hainer mit mäßigem Ergebnis als Bayern-Präsident wiedergewählt. Der Bayern-Präsident schärft bei der vom Thema Katar geprägten Jahreshauptversammlung sein Profil. Sein Umgang mit Kritikern überzeugt, doch Widerstand wird bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine

Russland soll massive Deportationen aus besetzten Gebieten fortsetzen. Experten werfen Moskau vor, Menschen zu verschleppen, Kinder rechtswidrig in russische Familien zu geben und so ethnische Säuberungen zu betreiben. Die Ukraine nimmt offenbar Donezk unter Beschuss. Zum Liveblog

In Moskau bangen Frauen um ihre Männer. Die russische Hauptstadt ist voller Frauen, die um ihre Männer, Söhne, Brüder, Freunde fürchten. Denn vor der Mobilmachung sind diese nirgendwo mehr sicher. Es ist, sagt eine Mutter, als bewerfe Russland den Feind "mit Leichen". Zur Reportage (SZ Plus)

Früher Soldat in Tschetschenien, heute Russland-Hasser. Der Journalist Arkadij Babtschenko fordert in seinem Buch über den Ukraine-Krieg, Moskau zu bombardieren. Begegnung mit einem Mann, der so extrem ist wie seine Zeit. Zum Portrait (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Das hat am Wochenende viele interessiert

Mit voller Wucht. Schläge, Tritte, Psychoterror: Mehrere Frauen erheben Anschuldigungen gegen bekannte Fußballer. Doch diese werden von einem Netzwerk aus Vereinen, Anwälten und Beratern geschützt. Ein Blick hinter die Hochglanzfassade eines Milliardenspektakels. Zum Artikel (SZ Plus)

Landrat von Fürstenfeldbruck will notfalls Häuser beschlagnahmen. Thomas Karmasin wehrt sich dagegen, Schulturnhallen als Flüchtlingsunterkünfte zu nutzen. Er denkt über Alternativen nach - in öffentlichen oder privaten Grundstücken. Zum Artikel

Das Prinzip Böhmermann. Nach einem Bericht des ZDF-Unterhalters bangt der oberste Cyberverteidiger Deutschlands um seinen Job. Zu Recht? Zu den Risiken von Enthüllungsmethoden. Zum Artikel (SZ Plus)

