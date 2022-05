Nachrichten am 8. Mai 2022

CDU wird bei Wahl in Schleswig-Holstein stärkste Kraft. Es ist das erwartete Ergebnis: Die Partei von Ministerpräsident Günther gewinnt deutlich. Sie kommt den Prognosen zufolge auf etwa 40 Prozent der Stimmen. Die SPD erreicht unter ihrem Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller lediglich etwa die Hälfte, ähnlich sieht es für die Grünen von Herausforderin Monika Heinold aus, die aber im Vergleich zur vorigen Wahl zulegen können. Die FDP kommt auf 7 Prozent, die AfD könnte aus dem Landtag fliegen. Der SSW unterliegt als Partei der dänischen Minderheit nicht der Fünf-Prozent-Hürde und kommt auf 6 Prozent. Zum Artikel

EXKLUSIV Verzögerung bei Bau von Bürogebäude des Bundestags. Ein spektakulärer Erweiterungsbau für Büros der Abgeordneten sollte schon seit Jahren fertig sein. Doch nun verschiebt sich der Termin auf frühestens 2024 - wenn es überhaupt dazu kommt. Im schlimmsten Fall droht der Abriss. Zum Artikel

Neuer CSU-General soll bei Doktorarbeit abgeschrieben haben. Martin Huber wird vorgeworfen, bei seiner Dissertation unsauber gearbeitet zu haben. Er selbst sagt, er habe sie mit "bestem Wissen und Gewissen" geschrieben. Plagiatsforscher Jochen Zenthöfer hingegen spricht von "Systematik". Zum Artikel

Maskenaffäre: "Monika Hohlmeier war die zentrale Türöffnerin." Die CSU-Europaabgeordnete soll im bayerischen Masken-Untersuchungsausschuss von ihrer Rolle bei Corona-Geschäften berichten. Hohlmeier hatte ihrer Freundin Andrea Tandler Kontakte in die Gesundheitsministerien in Bayern und im Bund vermittelt. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Schalke 04 zurück in der Bundesliga. Nach einem dramatischen Spiel gegen St. Pauli, das an den Nerven aller Beteiligten zerrt, stehen die Königsblauen als Aufsteiger fest. In der Arena gibt es kein Halten mehr. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in der Ukraine

Scholz: "Angst darf uns nicht lähmen." Der Bundeskanzler zeigt in seiner TV-Ansprache zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs Verständnis für die Diskussionen über die Ukraine-Politik der Bundesregierung. Aber in der Verteidigung der Freiheit an der Seite des Angegriffenen liege "das Vermächtnis des 8. Mai". Zum Artikel

G-7-Staaten verhängen neue Sanktionen gegen Russland. Unter anderem ist der Energiesektor betroffen. Die US-Präsidentengattin Jill Biden trifft bei einem Überraschungsbesuch in der Ukraine die ukrainische First Lady Olena Selenska. Zum Liveblog

Besondere Bedeutung in Zeiten des Krieges. Auch in Kiew erinnert man an die Befreiung vom Nationalsozialismus vor 77 Jahren (SZ Plus)

Schwarzer kritisiert Selenskij: Hört nicht auf zu provozieren. Die Feministin wünscht sich "nuanciertere Töne auch aus der Ukraine" - und verteidigt ihre Initiative zum offenen Brief an Bundeskanzler Scholz. Zum Artikel

Vielleicht siegt die Vernunft auch nicht. Der Krieg in der Ukraine entlarvt einen entscheidenden Selbstbetrug des Westens seit der Aufklärung: Die Welt entwickelt sich nicht notwendigerweise hin zu einer besseren. Warum darin auch eine Chance liegen könnte. Zum Gastbeitrag von Michael Hampe (SZ Plus)

Das hat am Wochenende viele Leser interessiert

Die Antwort der Nato. US-General Christopher Cavoli wird Oberbefehlshaber der westlichen Allianz. Für den neuen Job bringt er viel Erfahrung in einem Bereich mit, der jetzt besonders gefragt ist. Zum Artikel

"Wir brauchen jedes Geschütz." Deutschland liefert der Ukraine sieben "Panzerhaubitzen 2000". Wann die Waffen dort ankommen, ist unklar. Beim Ringtausch mit anderen osteuropäischen Ländern geht es vor allem um die Frage, was Deutschland als Ausgleich anbietet. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Distanz zur grünen Basis wächst. Die Minister genießen Akzeptanz, doch in den Umweltverbänden wird die Kritik lauter. Viele fürchten, dass Prinzipien geopfert werden - das betrifft nicht nur den Klimaschutz. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Elon Musk, bitte kaufen Sie! Die Schönheit der Scala dei Turchi auf Sizilien ist gefährdet, besonders seit sie durch Instagram berühmt wurde. Der Besitzer will sich nun von der Last des Aufpassers befreien - und die Klippe dem Milliardär übergeben. Zum Artikel