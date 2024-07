Mehr Schutz für das Bundesverfassungsgericht geplant. Das Gericht soll mit stabilerem Rüstzeug als bisher gegen Anfechtung und Sabotage durch Extremisten ausgestattet werden, per Grundgesetzänderung und Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag. Die Ampel-Fraktionen und die Union beabsichtigen, eine ganze Reihe von Regeln im Grundgesetz zu verankern - etwa die Zahl der 16 Richterinnen und Richter, die zwölfjährige Dauer ihrer Amtszeit und die zwei Senate. Zum Artikel (SZ Plus)

Urteil: Bund muss mehr für saubere Luft tun. Erneut erzielt die Deutsche Umwelthilfe einen Erfolg gegen die Bundesregierung: Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verpflichtet sie dazu, das deutsche Luftreinhalteprogramm in Teilen nachzubessern. Die bisher aufgelisteten Maßnahmen reichten nicht in allen Punkten aus, um die europäischen Ziele bei der Reduzierung des Ausstoßes von Luftschadstoffen zu erreichen, sagen die Richter. Zum Artikel (SZ Plus)

Annäherung zwischen Fatah und Hamas: China will Palästinenser geeint haben. Unter Vermittlung Pekings soll es zu einer Einigung gekommen sein, berichten staatliche chinesische Medien. In einer gemeinsamen Erklärung hätten sich verschiedene palästinensische Gruppierungen darauf verständigt, ihre Spaltungen zu überwinden und die Einheit der Palästinenser zu stärken. Der israelische Außenminister Katz kritisiert die Vereinbarung scharf. Zum Artikel

Nach Trump-Attentat: Secret-Service-Chefin tritt zurück. Kimberly Cheatle hatte nach der Attacke auf den ehemaligen Präsidenten Fehler eingeräumt und vom schwersten Versagen des Dienstes seit Jahrzehnten gesprochen. Der Secret Service ist in den USA unter anderem für den Schutz ranghoher Politiker zuständig, darunter amtierende und frühere Präsidenten. Zum Liveblog

Kita-Förderung: Länder sollen Geld vorrangig in Personal stecken. Auch in den kommenden Jahren wird es für Kindertagesstätten in Deutschland Milliarden vom Bund geben. Anders als bisher sollen die Länder das Geld aber künftig nicht mehr für niedrige Gebühren verwenden dürfen. Das Bundesfamilienministerium rechnet nach eigenen Angaben nicht damit, dass die Neuerung zu höheren Kita-Gebühren führt. Zum Artikel

Chefs der Dax-Unternehmen bekommen 2023 im Schnitt fast 5,7 Millionen Euro. Spitzenverdiener ist Oliver Blume, der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen und Porsche. Er ist der einzige Dax-Chef, der mehr als zehn Millionen Euro erhält. Experten der Deutschen Stiftung Wertpapierbesitz (DSW), der größten Aktionärsvereinigung in Deutschland, sprechen von einer "symbolisch wichtigen Schallmauer", die hier durchbrochen wird. Zum Artikel (SZ Plus)

