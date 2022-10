Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

Bildungstrend: Grundschulkinder lernen am wenigsten in Bremen und Berlin. Wie gut sind Viertklässler in Deutsch und Mathe? Eine Studie liefert Zahlen, die "nicht hinnehmbar sind". Doch unter den Bundesländern gibt es zumindest einen Aufsteiger: Hamburg. Zwar hat die Hansestadt sich auch verschlechtert, aber vergleichsweise wenig. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Schlechte Noten sind kein Schicksal (SZ Plus)

Bundesrechnungshof rügt Bürgergeld-Pläne. "Mitnahme- und Missbrauchsmöglichkeiten": Die Rechnungsprüfer kritisieren den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zum Bürgergeld, das Hartz IV ablösen soll. Zum Artikel

Ulf Kristersson ist neuer Ministerpräsident von Schweden. Der konservative Spitzenpolitiker hat bei einer Parlamentsabstimmung in Stockholm die benötigte Unterstützung erhalten. Seine Minderheitsregierung ist auf die Hilfe von Rechtspopulisten angewiesen. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine und der Energiekrise

Erneut Drohnenangriff auf Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt explodieren am Montag Sprengsätze, die von unbemannten Flugkörpern transportiert wurden. Strategisch eröffnet der Einsatz von Drohnen den russischen Streitkräften neue Möglichkeiten. Zum Artikel

Ukrainische Getreide-Exporte fast auf Vorkriegsniveau. Die Ukraine exportiert fast genauso viel Weizen wie vor dem Krieg. Die EU-Außenminister haben neben einer Ausbildungsmission entschieden, weitere 500 Millionen Euro für Waffenlieferungen freizugeben. Zum Liveblog

Grünen-Co-Chefin fordert Bewegung von der FDP im AKW-Streit. Ricarda Lang sagt, die Grünen hätten im Atomstreit bereits große Kompromisse gemacht, jetzt seien die Liberalen dran. Die jedoch bleiben bei ihrer Forderung: neue Brennstäbe kaufen und die drei Meiler bis 2024 laufen lassen. Noch ist unklar, wann eine Entscheidung fällt. Zum Liveblog zur Energiekrise

Protest gegen Lindner: Klimaaktivisten dringen in Finanzministerium ein

Was außerdem noch wichtig war

Nato beginnt Übung für Atomkrieg. Zwei Wochen lang proben Luftstreitkräfte aus 14 Ländern den Einsatz von Nuklearwaffen. Zwar handelt es sich, wie die Nato versichert, nur um eine "jährlich wiederkehrende Routineübung". Doch anders als früher informiert das Bündnis in diesem Jahr explizit über den Beginn der Übung. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

EXKLUSIV Corona-Geschäfte: Andrea Tandler darf Masken-Millionen wohl behalten. Mit einem uralten Wirtschaftsgesetz wollte die Staatsanwaltschaft der Politikertochter und ihrem Partner den 48-Millionen-Euro-Profit aus zweifelhaften Maskendeals abnehmen - ohne Erfolg. Die Justiz findet keine Handhabe. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele Leser interessiert

1. Italien: Das Ende des Home-Office. Im Sommer galt Italien als Traumland für Home-Office, jetzt kehren viele Italiener zurück in die Büros, obwohl sie es eigentlich lieben, zu Hause zu arbeiten. Sie haben die hohen Rechnungen satt. Zum Artikel (SZ Plus)

2. London: Tories revoltieren offen gegen Truss. Die Tories revoltieren inzwischen offen und fordern ein Misstrauensvotum: Für die angeschlagene britische Premierministerin beginnt eine Woche der Entscheidung, ob sie im Amt bleibt oder nicht. Zum Artikel

3. "Anne Will": Auch Martin Schulz bleibt zahm. Der Talk bei Anne Will zu Putin und zur Ukraine ist nicht mehr als das: Gespräch. Diskussionen kommen in der gleichgesinnten Runde keine auf. Warum Widerspruch bitter nötig wäre, legt die Moderatorin selbst dar. Zur TV-Kritik (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Dienst nach Vorschrift. Die Mitglieder der südkoreanischen Boyband "BTS" müssen zum Militär, das spanische Königspaar ist in Berlin, und "Tagesschau"-Sprecher Constantin Schreiber kämpft um seine Existenz. Zum Artikel