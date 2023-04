von Ann-Marlen Hoolt

Nachrichten kompakt

US-Wahl: Biden wird erneut kandidieren. Der US-Präsident kündigt an, sich erneut für das Weiße Haus zu bewerben. Er warnt vor Extremisten, die grundlegende Freiheiten abschaffen wollten - und bezieht sich damit auf mögliche republikanische Konkurrenten. Zum Artikel

Buschmann erwägt, Unfallflucht teilweise zu entkriminalisieren. Wer sich nach einem Unfall unerlaubt entfernt, könnte nach Plänen des Bundesjustizministers künftig nur noch eine Ordnungswidrigkeit begehen und keine Straftat mehr. Das würde aber nur gelten, wenn niemand verletzt wurde. Zum Artikel

Legendärer US-Sänger Harry Belafonte gestorben. Harry Belafonte wurde zum Weltstar, weil er jeden Song zum Strahlen brachte. Sein Ruhm aber war für ihn nur ein Mittel für Wichtigeres - den Kampf um Bürgerrechte. Ein Nachruf. Zum Artikel (SZ Plus)

Stiko: Kinder brauchen keine Covid-Impfung mehr. Die Ständige Impfkommission hat eine neue, vereinfachte Impfempfehlung vorgelegt. Sie soll länger gelten als die vorangegangenen. Weil es selten schwere Verläufe gebe, gibt es nun eine angepasste Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Auch für Erwachsene gibt es Anpassungen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zwei Brüder aus Syrien wegen Anschlagsplänen verhaftet. Die beiden Männer stehen unter Verdacht, ein Attentat mit einem selbst gebastelten Sprengstoffgürtel vorbereitet zu haben. An zwei Einsätzen in Hamburg und im Allgäu sind mehr als 250 Polizisten beteiligt. Zum Artikel

Nach Attacke in Duisburger Fitnessstudio: Ermittler prüfen Terrorverdacht. Ein 26 Jahre alter Syrer sitzt in Untersuchungshaft - man habe Hinweise auf ein terroristisches Motiv, teilt die Generalstaatsanwaltschaft mit. Der Mann soll in einem Fitnessstudio in Duisburg vier Menschen verletzt haben. Zum Artikel

EXKLUSIV SPD will "unabhängigen" Zugang Deutschlands zum Weltraum. Die SPD legt ein eigenes Konzept für eine neue deutsche Weltraumstrategie vor. Die Kanzlerpartei will neue Abhängigkeiten und Risiken vermeiden. Denn auch Satelliten und andere Weltraumtechnik gehören heute zur kritischen Infrastruktur. Zum Artikel (SZ Plus)

Letzter Evakuierungsflug aus dem Sudan am Dienstagabend. Die Rettungsmission der Bundeswehr soll abgeschlossen werden. Im Bundestag werden inzwischen die Vorbereitungen getroffen, den Einsatz nachträglich zu billigen. Zum Artikel

Mieten in München in den letzten zehn Jahren teils um 50 Prozent gestiegen. In jedem Stadtteil von München sind die Mieten in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig kommen immer weniger neue Wohnungen auf den Markt. Auch hier zeigt sich die Inflation. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Lawrow erklärt vor den Vereinten Nationen das Weltbild des Kremls. Russlands Außenminister spricht vor dem UN-Sicherheitsrat. Ein erneuter Eklat bleibt aus, aber Sergej Lawrow rechtfertigt den Krieg in der Ukraine und macht dem Westen schwere Vorwürfe. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war