Das silberfarbene Auto ist in einem Schaufenster an der Tauentzienstraße in Berlin stehen geblieben. Passanten haben den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Von Ayça Balcı

Alles zum Krieg in der Ukraine

Hungergespräche in Ankara: Der russische Außenminister Lawrow trifft seinen türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu und verhandelt über einen Sicherheitskorridor auf dem Schwarzen Meer zur Sicherung von Weizenexporten. Moskaus Außenminister macht dabei keine konkrete Zusage für die Öffnung der Ukraine-Häfen, gibt aber auch keine Absage. Zum Artikel

MEINUNG Deals unter starken Männern sind selten wirklich gute Nachrichten

Merkel zeigt sich von ihrer besten Seite: Die Altkanzlerin war lange weg. Auch deshalb hat ihre Rückkehr in Berlin bei einem Interview am Dienstagabend ein mittelschweres Beben ausgelöst. Von einem sehr verzückten Publikum, Fragen, die nicht gestellt wurden und einer Frau, die nichts bereut (SZ Plus). Zum Artikel

Selenskij beschwört die EU: Der ukrainische Präsident nutzt am Mittwoch ein Telefonat mit Kanzler Scholz, um klarzumachen, wie sehr die Ukraine darauf hofft, als EU-Aufnahmekandidat beim EU-Gipfel in zwei Wochen akzeptiert zu werden. Gleichzeitig sucht Ruslan Stefantschuk, der Präsident des ukrainischen Parlaments, Verbündete im Europaparlament, um dieses Ziel zu erreichen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Auto fährt am Berliner Kurfürstendamm in Menschenmenge: Ein 29-Jähriger fährt in der Nähe des Breitscheidplatzes in eine Gruppe Menschen und dann in ein Geschäft. Eine Lehrerin auf Klassenfahrt stirbt, mehr als zehn Menschen werden verletzt, unter ihnen auch Schüler. Das Unglück weckt böse Erinnerungen an den Anschlag von 2016. Zum Artikel

Europäisches Parlament blockiert Ausweitung des Emissionshandels: Eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg lehnt die Pläne für einen schärferen CO₂-Handel ab. Die politischen Fraktionen in Straßburg haben sich zerstritten und werfen sich gegenseitig ein Paktieren mit den Rechten vor. Zum Artikel

Habeck will Windenergie-Bremser ausbremsen: Beim Bau neuer Windräder gibt es bisher für Bundesländer wie Bayern Sonderregelungen. Nun geht das Wirtschaftsministerium gesetzlich dagegen vor - und will die Ausnahmen im Zweifel aushebeln. Zum Artikel

Expertenrat fordert neues Infektionsschutzgesetz: Wissenschaftler mahnen Vorbereitung für den Herbst an, sehen aber Chancen, dass geringe Corona-Maßnahmen reichen. Ein großes Problem sei aber die schlechte Datengrundlage - und die Kommunikation. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Wirtschaft: Ampel-Regierung streitet über Tankrabatt

Solarenergie: Australische Forscher entwickeln Solarzellen, die im Dunkeln Strom erzeugen

Das hat heute viele Leser interessiert

"Haben Sie jetzt direkt in die Kamera gesprochen?!": Bei Maischberger verteidigt ein gereizter Finanzminister die Spritpreisbremse. Das Publikum nimmt es ungerührt zur Kenntnis - bis Lindner zu einem Werbemanöver ansetzt, über dessen Dreistigkeit sich auch die Moderatorin nur wundern kann (SZ Plus). Zur TV-Kritik

"... und werde deshalb mich auch nicht entschuldigen": Ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer Kanzlerschaft gibt Angela Merkel ihr erstes Interview. Dabei widerspricht sie vehement Vorwürfen, sie trage Verantwortung für den Krieg in der Ukraine (SZ Plus). Zum Artikel

Tritt der Papst zurück?: Eine Reihe von Anzeichen befeuern die Gerüchte, dass Franziskus bald abdanken könnte. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Pinocchio-Eisbecher können auf Kinder einen erschreckenden Eindruck machen": Leonhard Hieronymi ist neun Tage durch Deutschland gereist, um 91 Pinocchio-Eisbecher zu essen. Ein Gespräch über zu viel Sahne, zu viele Streusel, zu viel Erdbeersoße, zu viel Zucker - und Doppelherz-Tabletten. Zum Artikel