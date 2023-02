Von Dimitri Taube

Nachrichten kompakt

Wiederholungswahl in Berlin: CDU ist stärkste Partei, Mehrheit für Rot-Grün-Rot. Erstmals seit 1999 holen die Christdemokraten in der Hauptstadt die meisten Stimmen. Trotzdem wäre Prognosen zufolge eine Fortsetzung der bisherigen Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und Linken möglich. Zum Artikel

US-Jets schießen weiteren verdächtigen Flugkörper vom Himmel. Das rätselhafte Objekt ist klein und zylindrisch und wird über dem Norden Kanadas gesichtet. US-Präsident Biden und der kanadische Premier Trudeau genehmigen nach Angaben des Weißen Hauses den Einsatz gemeinsam. Es ist bereits das dritte Objekt, das die USA vom Himmel holen. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Verdacht auf Steuerhinterziehung: Staatsanwalt setzt deutsche Steueroasen unter Druck. Ermittler aus NRW stehen nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des WDR vor dem Abschluss eines Falls, bei dem es um deutsche Steueroasen geht. Der konkrete Fall: Eine Immobilienfirma aus Essen hat Millionengewinne nach Bayern verschoben, um von der niedrigen Gewerbesteuer zu profitieren. Die in Grünwald bei München gemeldeten Tochterfirmen seien dort aber nur zum Schein ansässig gewesen, glaubt der ermittelnde Staatsanwalt in Wuppertal. Das Unternehmen widerspricht. Zum Artikel (SZ Plus)

Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien steigt auf mehr als 30 000. Die Vereinten Nationen fürchten, dass es mehr als 50 000 werden. In den Gebieten steigt die Seuchengefahr. Die Bundesregierung will Betroffenen schneller Visa ermöglichen. In der Türkei ist ein Baby nach 140 Stunden gerettet worden. Zum Artikel

London: Russland erleidet größte Verluste seit Kriegsbeginn. Wie das britische Verteidigungsministerium erklärt, hänge die Zunahme an Toten und Verletzten wahrscheinlich mit mehreren Faktoren zusammen, darunter der Mangel an gut ausgebildetem Personal, Koordination und Ressourcen an der Front, wie es sich zum Beispiel in Bachmut zeige. Aber auch die Ukraine erleide weiter große Verluste, so die Briten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Früherer DDR-Regierungschef Hans Modrow ist tot. Der langjährige SED-Funktionär und spätere Linken-Politiker starb im Alter von 95 Jahren. Er stand im Zentrum des Geschehens, als die DDR zusammenbrach. Die einen schätzten ihn als reformbereiten Mittler, Kritiker sahen in ihm den Repräsentanten eines Unrechtsstaats. Zum Artikel (SZ Plus)

FC Bayern gewinnt gegen Bochum und blickt auf Paris. Der Rekordmeister aus München bleibt nach dem 3:0-Sieg Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Doch nach der Partie sind Spieler und Trainer unzufrieden mit der gezeigten Leistung. Nun steht am Dienstag in der Champions League bei Paris Saint-Germain die bislang wichtigste Begegnung des Jahres an. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Was außerdem noch wichtig war