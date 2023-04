Von Carina Seeburg

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine bereitet neue Offensive vor. Präsident Selenskij kündigt an, zusätzliche Truppen in die "schwierigsten Gebiete" zu verlegen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg reist nach Kiew und sagt weitere Unterstützung des Bündnisses zu. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Space-X: Die größte Rakete der Raumfahrtgeschichte explodiert kurz nach dem Start. Die Superrakete "Starship" ist vier Minuten nach dem Start zerbrochen und explodiert. Elon Musk könnte mit ihr eine neue Ära in der Raumfahrt einleiten, doch nun beginnt erst einmal die Fehlersuche. Zum Artikel

EVG-Streik am Freitag: Worauf sich Reisende einstellen müssen. Am Morgen und am Vormittag soll der komplette Fern- und Regionalverkehr im ganzen Land zum Erliegen kommen. Auch Flugreisende müssen mit Einschränkungen rechnen. Zum Artikel

Pistorius will Rechtsextremisten schneller aus der Bundeswehr entlassen. Diejenigen, die "nachweislich gegen unsere Verfassung arbeiten", sollen einfacher als bisher aus dem Dienst entfernt werden können, kündigt der Verteidigungsminister an. Dafür will er das Soldatengesetz ändern. Zum Artikel

Klimakonflikt in der Koalition brodelt weiter. Erst drei Wochen ist es her, da legte die Koalition ihren Klimastreit bei. Doch nun droht er wieder aufzuflammen - denn die Beschlüsse von einst interpretieren die Beteiligten unterschiedlich. Zum Artikel

Umstrittener LMU-Professor nicht mehr Mitherausgeber von "Querdenker"-Zeitung. Seine Kolumnen veröffentlicht Michael Meyen dort aber weiterhin. Der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit dem Fall. Zum Artikel

Französiches Linksbündnis Nupes steckt in der Krise. Soziale Themen beschäftigen Frankreich so sehr wie lange nicht mehr. Die Debatte um die Rentenreform hätte der Linken eigentlich in die Hände spielen müssen. Trotzdem kann das Bündnis Nupes keine Erfolge verzeichnen, die extreme Rechte wird in Frankreich indes immer beliebter. Zum Artikel

FC Bayern: Nach Bayerns Aus in der Champions League sucht der Verein nach Erklärungen. Nach dem 1:1 gegen Manchester City rechtfertigen sich die Chefs wegen des Trainerwechsels und der Kaderstruktur ohne echten Stürmer. Und Thomas Tuchel muss sich fragen, ob er in einer Art Rocky-Horror-Show gelandet ist. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war