Nachrichten am 12. Oktober 2022

SZ am Abend

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV "Unsere Waffenlieferungen schützen Leben". Was für die deutsche Außenministerin die Voraussetzung für ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist, welche Lehren sie aus dem Konflikt für den Umgang mit China zieht und wie sie feministische Außenpolitik definiert. Zum Interview (SZ Plus)

Lauterbach verspricht Kliniken "Doppelwumms"-Geld. In Deutschland ächzen auch die Krankenhäuser unter hohen Energiekosten und Inflation. Der Gesundheitsminister sagt ihnen nun Zuschüsse aus dem Abwehrschirm der Regierung zu. Zum Artikel

"Die Super-Reichen werden reicher". Die reichsten zehn Prozent besitzen 86 Prozent des globalen Netto-Vermögens, zeigt eine Studie. Das höchste Pro-Kopf-Vermögen haben US-Bürger. Deutschland liegt hinter Italien auf Platz 18. Zum Artikel

Szenen einer komplizierten Beziehung. Sie duzen sich seit Jahren, arbeiten in einer Koalition zusammen und haben manchmal geradezu Spaß daran, dem anderen öffentlich zu widersprechen: Über die Rivalität der Minister Lindner und Habeck. Zum Artikel (SZ Plus)

Alles zum Krieg in der Ukraine

Biden und Putin signalisieren vorsichtig Gesprächsbereitschaft. Der US-Präsident reagiert auf eine Gesprächsofferte des russischen Außenministers und schließt ein Treffen am Rande des G-20-Gipfels Mitte November nicht aus. Zu besprechen gibt es allerdings wenig. Zum Artikel

Explosion auf Krim-Brücke: Russland meldet Festnahmen. Acht Personen sind den russischen Behörden zufolge festgenommen worden - Staatsbürger aus Russland, der Ukraine und Armenien. In der kürzlich zurückeroberten ukrainischen Stadt Lyman ist ein zweites Massengrab entdeckt worden. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war

Das hat heute viele Leser interessiert

Deutschland liefert das Modernste, was die Rüstungsindustrie zu bieten hat. Kurz nach den massivsten russischen Angriffen seit Monaten erhält die Ukraine das erste deutsche Luftverteidigungssystem "Iris-T". Was die Waffen können und wie wirksam sie sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Schuhbeck-Geständnis im Münchner Prozess: "Ich habe einiges falsch gemacht". Der Spitzenkoch legte vor Gericht ein weitgehendes Geständnis ab. Schuhbeck soll laut Anklage mehr als 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Zum Artikel

"Triangle of Sadness" im Kino: Das Boot ist voll. Ein reiches Influencer-Pärchen, eine wilde Kotzorgie und schließlich: Schiffbruch. Die Komödie "Triangle of Sadness" wird gefeiert, ist aber auch umstritten. Warum? Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Bären: Ein Hoch auf den Winterspeck! 747 gewinnt den "Fat Bear"-Wettbewerb, in Spanien verirrt sich ein Gebirgsbewohner, und Berlin freut sich über ein neues Autobahnwahrzeichen. Zum Artikel