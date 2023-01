Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Baerbock erstmals seit Kriegsbeginn in der Ostukraine. Die Außenministerin besucht als erstes deutsches Kabinettsmitglied seit Beginn des russischen Angriffskriegs Charkiw. Die Reise wurde zuvor geheim gehalten. In der strategisch wichtigen Kleinstadt Soledar tut sich die ukrainische Armee offenbar zunehmend schwer damit, den russischen Angriffen standzuhalten. Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Polizei entfernt Barrikaden in Lützerath. Der Ort soll dem Braunkohleabbau von RWE weichen. Noch hat die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes nicht begonnen, doch die Stimmung zwischen Demonstrierenden und den Einsatzkräften wird zunehmend aggressiv. Zum Artikel

Gestohlener Schmuck aus Grünem Gewölbe ist stark beschädigt. Zerbrochen, angerostet, zerkratzt: Die sichergestellte Beute aus dem Grünen Gewölbe ist in schlechterem Zustand als gedacht. Das wirkt sich auch auf den Deal aus, den die mutmaßlichen Diebe mit den Strafverfolgern ausgehandelt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

"Klimaterroristen" ist Unwort des Jahres. Mit dem Ausdruck würden Klimaaktivistinnen und -aktivisten mit Terroristen gleichgesetzt. Das kriminalisiere und diffamiere sie, urteilt die Jury der sprachkritischen "Unwort"-Aktion. Auf den Plätzen zwei und drei landeten die Begriffe "Sozialtourismus" und "defensive Architektur". Zum Artikel (SZ Plus)

Steinmeier will nach Silvesterkrawallen konsequente Strafverfolgung. Polizisten und Feuerwehrleute seien keine Prügelknaben für Frustrierte, mahnt der Bundespräsident. Er erwarte, dass "wir als Gesellschaft respektvoll gegenüber all jenen sind, die für uns alle den Kopf hinhalten, die sich für unsere Demokratie und in unserer Demokratie engagieren". Zum Artikel

Messerattacke in Baden-Württemberg: Verdächtiger gesteht tödlichen Angriff auf Mädchen. Bei einem Messerangriff in Illerkirchberg im Dezember starb ein Mädchen. Der 27-jährige Verdächtige hat die Tat nun eingeräumt. Die Angaben stimmen laut Polizei mit den Ergebnissen der Spurenauswertung überein. So seien sowohl am mutmaßlichen Tatmesser als auch an der Kleidung des Mannes DNA-Spuren der getöteten 14-Jährigen festgestellt worden. Zum Artikel

Mutmaßlich rechtsextremer Anschlag auf Synagoge in Franken. In Ermreuth soll ein junger Mann aus dem rechtsextremistischen Milieu versucht haben, einen Brand in einer jüdischen Begegnungsstätte zu legen. Der Ort im Landkreis Forchheim ist historisch schwer belastet. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundeswehreinsatz in Mali: Drohnenflüge erneut untersagt. Die örtlichen Behörden verbieten wieder den Start von Drohnen in Mali, obwohl Verteidigungsministerin Lambrecht dies zur Bedingung für die Bundeswehr-Mission gemacht hatte. Kommt der Abzug jetzt schneller? Die Bundesregierung kündigt an, die Lage weiter beobachten zu wollen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: