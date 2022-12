Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Kassian Stroh

Nachrichten kompakt

Drama im Elfmeterschießen: Argentinien zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. In einem denkwürdigen Finale kommt Frankreich zweimal nach einem Rückstand zurück ins Spiel - dank dreier Tore von Mbappé. Beim Stand von 3:3 geht es ins Elfmeterschießen. Dort verschießt Bayern-Profi Coman - und die Argentinier behalten die Nerven. Zum Artikel

EU verschärft den Emissionshandel. Das wichtigste Instrument der europäischen Klimaschutzpolitik soll deutlich schlagkräftiger werden, das ist das Ergebnis einer 29-stündigen Verhandlungsrunde von Kommission, Parlament und Rat in Brüssel. Der Preis für Kohlendioxid steigt - das bringt zusätzliche Lasten für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich. Um das abzufedern, soll es von 2026 an einen Klimasozialfonds geben. Zum Artikel

China will 30 Prozent der Erde schützen. Kommt doch noch der "Montréal-Moment"? Zum Abschluss der Biodiversitätskonferenz in Kanada legt die chinesische Regierung einen unerwartet weitreichenden Vorschlag für ein Weltnaturabkommen vor. Zum Artikel

Wie der Schatz aus dem Grünen Gewölbe aufgetaucht ist. Drei Jahre nach dem Einbruch in die Schatzkammer des Residenzschlosses in Dresden sind 31 Juwelengarnituren wieder da. Es gab eine Art Deal zwischen der Staatsanwaltschaft Dresden und den Verteidigern jener Männer, die für den Coup verantwortlich sein sollen. Durch Hinweise auf die Beute erhoffen sie sich offenbar Vorteile für den Ausgang ihres Strafprozesses. Zum Artikel (SZ Plus)

Geplatztes Großaquarium: Berlin rätselt über Ursache. Die Aufräumarbeiten auf der Straße sind abgeschlossen, das Ausmaß des Schadens wird fassbar. Die gute Nachricht ist: Einige der insgesamt 1500 Fische, die in dem Zylinder aus Acrylglas schwammen, haben überlebt. Warum dieser zerbrochen ist, ist weiter unklar. Es gibt aber Hinweise auf Materialermüdung. Zum Artikel

Krieg und Energiekrise

Neue Anzeichen für russische Offensive. Erst trifft Wladimir Putin seinen Verteidigungsminister und hochrangige Militärs, dann kündigt das Staatsfernsehen "wichtige Erklärungen" des Präsidenten für die nächsten Tage an. Ein neuer Vormarsch droht der Ukraine auch im Norden aus Belarus. Zum Artikel

Wo die Front verläuft - Tag 298. Entlang der Frontlinie geht der Beschuss weiter, die Ukraine greift auch Ziele weit im Hinterland an - selbst eine Stadt in Südrussland. Wie ist die Lage aktuell - und wie hat sich der Krieg entwickelt? Der Überblick in Karten. Zum Artikel (SZ Plus)

Einsatzbereitschaft des Schützenpanzers "Puma" gefährdet. Die Bundeswehr hat Probleme: Angeblich sind bei einem Training binnen Tagen alle 18 Gefechtsfahrzeuge ausgefallen. Die technischen Mängel machen es Deutschland schwer, seine Bündnisverpflichtungen gegenüber der Nato einzuhalten. Zum Artikel

Scholz eröffnet erstes Flüssigerdgas-Terminal Deutschlands. In nur zehn Monaten ist es vor Wilhelmshaven errichtet worden. "Unser Land kann Aufbruch und Tempo", mit diesen Worten feiert das der Bundeskanzler und findet, darauf könne seine Ampelkoalition doch mal stolz sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war