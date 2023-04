von Ann-Marlen Hoolt

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Arbeitszeitgesetz: Elektronische Zeiterfassung wird Pflicht. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die Arbeitszeit ihrer Angestellten dokumentiert wird. Das sieht ein Entwurf von Arbeitsminister Heil vor. Die sogenannte Vertrauensarbeitszeit soll aber weiterhin eine Option sein. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Rechnungshof verlangt mehr Transparenz beim Klimaschutz. Die Ampelkoalition gibt Milliarden für den Klimaschutz aus, kann aber nicht belegen, ob dieses Geld auch etwas bewirkt. Das ist schlecht, findet der Bundesrechnungshof. Er vermisst die Transparenz in den milliardenschweren Förderprogrammen und fordert einen Klimahaushalt. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestag: Grüne wollen Wahlrechtsreform abschwächen. Die Berliner Ampelregierung hat sich mühsam auf eine Reform des Wahlrechts und eine Verkleinerung des Bundestags verständigt. Heftige Kritik hagelt es von den Oppositionsparteien. Aber inzwischen wollen auch Landesverbände der Grünen dagegen vorgehen. Zum Artikel

Nach Tod eines Joggers: Bärin in Norditalien eingefangen. Zehn Tage nach dem tödlichen Angriff auf einen Jogger tappt Bärin Gaia im Trentino in eine Falle. In Italien geht man davon aus, dass ihre Tage gezählt sind, vielleicht sogar ihre Stunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Erzbischof von Freiburg wegen Vertuschung von sexuellem Missbrauch in Rom angezeigt. Der frühere Freiburger Erzbischof und ehemalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, soll sexuellen Missbrauch vertuscht haben, so eine neue Studie. Sein Nachfolger hat ihn nun in Rom angezeigt. Zum Artikel (SZ Plus)

US-Wahl 2024: Umstrittener US-Abgeordneter George Santos will wieder kandidieren. Der republikanische Politiker soll einen großen Teil seines Lebenslaufes erfunden haben. Nun strebt er die Wiederwahl in New York an. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

US-Journalist bleibt in russischer Haft. Erstmals nach seiner Festnahme steht Evan Gershkovich in Moskau vor einem Gericht. Seine Freilassung wird abgelehnt, Russlands Regierung beharrt auf ihren Spionage-Vorwürfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Unionsfraktionsvize wirft Faeser Täuschung bei Flüchtlingszahlen vor. Bundesinnenminsterin Faeser berichtet von steigenden Zahlen geflüchteter Menschen aus der Ukraine. Der Vize der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, widerspricht. Er sagt: "Der Anteil der Ukraine-Flüchtlinge geht gegenüber dem letzten Jahr drastisch zurück". Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war