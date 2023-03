Nachrichten kompakt

Streit in der Ampelregierung eskaliert. In vielen Projekten blockieren sich die Parteien gegenseitig, Wirtschaftsminister Habeck klagt über einen Vertrauensbruch im Bündnis. Vor dem nächsten Koalitionsausschuss am Sonntag ist die Ampel schwer zerstritten. Etwa bei schnelleren Genehmigungsverfahren für Infrastrukturprojekte steht neuer Streit bevor. FDP-Vize Kubicki sorgt mit einem Habeck-Putin-Vergleich für Empörung. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Ampel ist in einer gefährlichen Phase (SZ Plus)

MEINUNG Die FDP kann nicht gleichzeitig Regierungs- und Oppositionspartei sein (SZ Plus)

EXKLUSIV Schüsse auf Beamte bei "Reichsbürger"-Razzia. Nach den ersten großen Durchsuchungen im Dezember gegen ein Netzwerk mutmaßlicher "Reichsbürger" gibt es am Mittwochmorgen eine neue Razzia. Bei der Aktion stehen 19 Personen in acht Bundesländern und in der Schweiz im Fokus. In Reutlingen soll eine betroffene Person auf die Einsatzkräfte geschossen haben. Ein SEK-Beamter wird leicht verletzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Innenministerium von Sachsen-Anhalt sieht erhebliche Fehler nach Femizid. Polizei- und Landratsamt hätten im Fall der Tötung einer 59 Jahre alten Frau "anders und vor allem professioneller" reagieren müssen, erklärt Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Der mutmaßliche Täter war Mitglied in einem Schützenverein und besaß legal mehrere Waffen. Seine Ex-Partnerin hatte ihn mehrfach wegen häuslicher Gewalt angezeigt, zuletzt fünf Wochen vor ihrem Tod. Zum Artikel

Macron verteidigt Reform und geht auf Kritiker zu. In einem seiner seltenen TV-Auftritte spricht der französische Präsident von einer notwendigen Reform und verweist auf den demografischen Wandel. Für Streiks habe er Verständnis, Ausschreitungen verurteile er jedoch. Seinen Kritikern macht er aber auch Zugeständnisse: Eine Übergewinnsteuer soll kommen, außerdem kündigt er neue Gespräche mit den Gewerkschaften an. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirtschaftsweise sagen minimales Wachstum für 2023 voraus. Die deutsche Wirtschaft wird den einflussreichen Ökonomen zufolge dieses Jahr de facto stagnieren, das Bruttoinlandsprodukt könnte um 0,2 Prozent wachsen. Vor einem Jahr hatten sie noch ein Wachstum von 3,6 Prozent prognostiziert. Wirklich erholen dürfte sich die deutsche Konjunktur allerdings erst 2024. Zum Artikel

Deutsche Umwelthilfe klagt wegen Hatespeech gegen Facebook. Geschäftsführer Jürgen Resch verlangt vom Meta-Konzern, dass der nicht nur einzelne Schmähungen gegen ihn löscht - sondern dass gleich eine ganze Facebook-Gruppe mit mehr als 50 000 Mitgliedern geschlossen wird. Wegen einzelner Bedrohungen hatte Resch schon mehr als 300 Strafanzeigen gestellt. Ein Urteil zu seinen Gunsten wäre ein Novum in der Justiz. Zum Artikel

MEINUNG Man kann der Musterklage nur Erfolg wünschen (SZ Plus)

Mesut Özil beendete seine Fußball-Karriere. 2014 war der Mittelfeldspieler mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister geworden. Nach einigen Verletzungen sei "es Zeit, die große Fußballbühne zu verlassen". Zuletzt war er in der Türkei bei Başakşehir aktiv. Zum Artikel

Tote und Verletzte nach Drohnenangriffen in der Ukraine. Im gesamten Land sollen Behördenangaben zufolge 14 Zivilisten getötet worden sein. Hauptsächlich richten sich die Angriffe auf Städte nahe der Front, aber auch die Hauptstadt Kiew ist betroffen. Die Ukraine selbst greift mit Drohnen die Halbinsel Krim an. Der ukrainische Präsident Selenskij besucht seine Truppen in der Nähe von Bachmut. Zum Liveblog

