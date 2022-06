Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

EZB will Leitzins im Juli anheben. Die Europäische Zentralbank will das Ende der Nullzins-Ära einleiten. Sie reagiert damit auf die Inflation in der Euro-Zone, die so hoch ist wie nie zuvor in der Geschichte der Währungsunion. "Das ist nicht nur ein Schritt, sondern eine Reise", sagt EZB-Präsidentin Lagarde. Die EZB möchte den Leitzins zunächst um 0,25 Prozentpunkte anheben. Bei der Sitzung im September könnte der Satz um weitere 0,5 Prozentpunkte steigen. Zum Artikel

MEINUNG Die Erhöhung des Leitzinses ist überfällig (SZ Plus)

Amokfahrt in Berlin: Staatsanwaltschaft beantragt Unterbringung in Psychiatrie. Der Verdächtige ist 29 Jahre alt und fuhr offenbar das Auto seiner Schwester. Aber was trieb den Mann an, der am Mittwoch in der Nähe der Gedächtniskirche in eine Menschmenge raste? Ermittler setzen erste Puzzleteile zusammen. So seien in der Wohnung des Täters Medikamente gefunden worden, es bestehe der Verdacht auf paranoide Schizophrenie. Zum Artikel

Stiko empfiehlt Affenpocken-Impfung für Risikogruppen. In Deutschland sind bisher mehr als 100 Fälle der früher nur in Afrika verbreiteten Seuche registriert worden. Daher passen die Experten der Ständigen Impfkommission ihre Handlungsempfehlungen an. Zum Artikel

Wie Corona den Lehrermangel verschärfen könnte. Viele Lehrkräfte fühlen sich nach zwei Jahren Pandemie erschöpft, jede zehnte will einer Umfrage zufolge weniger arbeiten. Dabei arbeiten bereits jetzt 40 Prozent der Lehrerinnnen und Lehrer in Teilzeit. Zum Artikel

Für Biden beginnen die Wochen der Wahrheit. Dem US-Präsidenten bleibt nicht mehr viel Zeit, um ein Desaster bei den Kongresswahlen im November abzuwenden. Nun hat er eine wirtschaftspolitische PR-Offensive gestartet, doch seine Lage wird immer verzweifelter (SZ Plus). Zum Artikel

US-Juristin zur Abtreibungsdebatte: Konservative Bewegung ist stärker geworden. In den USA wird hitzig über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert, denn der Supreme Court könnte dieses Grundrecht demnächst aufheben. Falls das Gesetz kippt, wäre das ein großer Erfolg der Konservativen, die seit Jahren versuchen, den Rechtsstaat umzubauen, erklärt die US-Juristin Carol Sanger (SZ Plus). Zum Interview

Alles zum Krieg in der Ukraine

Selenskij: Schlacht um Sjewjerodonezk entscheidet über den Donbass. Erbittert kämpfen die Ukrainer dort gegen die deutliche russische Übermacht. Die Stadt, die vor dem Krieg 100 000 Einwohner hatte, hat eine große strategische und auch symbolische Bedeutung. Zum Artikel

Pro-russische Separatisten verurteilen drei Ausländer zum Tod. Bei den Verurteilten handelt es sich um zwei Briten und einen Marokkaner, die auf der Seite der Ukraine gekämpft haben sollen. Der ukrainische Sondergesandte rechnet nach seinem Besuch in Berlin mit einem baldigen EU-Kandidatenstatus. Zum Liveblog

Lufthansa streicht 900 Flüge. Die Fluggesellschaft will im Juli in Frankfurt und München 900 Verbindungen aus dem Programm nehmen. Zum Artikel

MEINUNG Ein Ladekabel für alles? Das ist eine schlechte Idee. Die EU will es dem Verbraucher und der Umwelt recht machen. Jüngstes Beispiel ist das einheitliche Ladekabel fürs Smartphone und viele andere Geräte. Kann man das ernsthaft schlecht finden? Aber ja (SZ Plus)! Zum Artikel

MEINUNG Das kochende Süppchen. Die ewige Saga um Robert Lewandowskis sofortigen Wechselwunsch erweitert sich beinahe jeden Tag um eine neue Episode. Nur einer bleibt natürlich gelassen: Thomas Müller. Zur Glosse

Zu guter Letzt

"In Duisburg sah Pinocchio aus wie die Figur aus einem Horrorfilm". Leonhard Hieronymi ist neun Tage durch Deutschland gereist, um 91 Pinocchio-Eisbecher zu essen. Ein Gespräch über zu viel Sahne, zu viele Streusel, zu viel Erdbeersoße, zu viel Zucker - und Doppelherz-Tabletten. Zum Artikel