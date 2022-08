Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine bringt einen Reaktor in AKW Saporischschja wieder ans Netz. Nach einem erneuten Zwischenfall musste Europas größtes Atomkraftwerk in den Notfallmodus schalten. Nun meldet der Betreiber, dass zumindest ein Block wieder läuft und Strom liefert. Hinter dem Ausfall könnte russisches Kalkül stecken. Zum Artikel

Ärger in der Regierung wegen Gasumlage. Die Ampelkoalition will die Gasversorgung in Deutschland sichern. Ob das glückt, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass sie sich selbst in enorme Schwierigkeiten gebracht hat. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu komplizierter Kampf gegen hohe Preise: Die Bundesregierung wird mit einem gewaltigen Kater erwachen (SZ Plus)

BBC: Russland verbrennt große Menge für Deutschland bestimmtes Gas. Einem Bericht zufolge ist das Feuer bei der Pipeline Nord Stream 1 bis nach Finnland zu sehen. Deutschland müsse sofort schwere Waffen aus den Beständen der Bundeswehr liefern, fordert Hofreiter. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war

Moderna verklagt Biontech. Der US-Konzern wirft dem Mainzer Unternehmen und seinem Partner Pfizer vor, beim Corona-Impfstoff Patente verletzt zu haben. Moderna ist überzeugt, dass die Firmen Patente für zwei Eigenschaften des Impfstoffes verletzt haben, die entscheidend für seinen Erfolg seien. Es handele sich um grundlegende Technologien. Zum Artikel

MDR-Funkhausdirektorin tritt zurück. Weil sie ihren Arbeitgeber nicht über berufliche Verwicklungen ihres Ehemannes unterrichtet hat, legt Ines Hoge-Lorenz ihr Amt als Direktorin des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt nieder. "Ich möchte nicht, dass meine Integrität infrage gestellt wird und dem MDR Schaden entstehen könnte", erklärt sie. Zum Artikel

Ein neues Neun-Euro-Ticket ist nicht in Sicht. Es gilt als großer Wurf unter den Hilfspaketen. Trotzdem wird es wohl nichts mit einer raschen Nachfolge des Neun-Euro-Tickets. Sie scheitert auch am Milliardenstreit um die ÖPNV-Finanzierung. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele Leser interessiert

"Wir werden in Deutschland nicht in eine Vollkatastrophe laufen." Europa erlebt gerade die schlimmste Dürre seit mindestens 500 Jahren. Welche Regionen sind von den Folgen besonders betroffen und warum? Zum Artikel

RBB soll für maximal ein Jahr von Interims-Intendant geführt werden. Darauf hat sich der Rundfunkrat des Senders geeinigt. Eine Findungskommission soll eine geeignete Person finden - ohne Ausschreibung. Zum Artikel

"Es geht nicht darum, irgendwelche Konzerne zu retten." Im Talkstudio verteidigt Finanzminister Lindner die Gasumlage, zeigt sich aber offen für Korrekturen. Und er holt die sympathischste aller Ahnungslosen aus der Enkeltrick-Kiste. Zur TV-Kritik

Zu guter Letzt

Die Asche von Lieutenant-Uhura-Darstellerin Nichols wird im Weltall verstreut, Lars Eidinger mag kein Instagram und die Queen keine Handys am Esstisch. Zu den Leute-Meldungen