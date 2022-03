In Istanbul treffen sich am Dienstag russische und ukrainische Unterhändler.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul und Sina-Maria Schweikle

Krieg in der Ukraine

Russland und Ukraine nähern sich an. Die Friedensgespräche gehen ohne konkrete Einigung zu Ende, die Teilnehmer zeigen sich aber zuversichtlich. Russland will seine militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tschernihiw nach eigenen Angaben deutlich reduzieren. Die ukrainische Seite fordert Sicherheitsgarantien mehrerer Länder, unter anderem der Türkei. Dann sei das Land bereit, neutral zu bleiben. Einem Beitritt zur Europäischen Union dürfe Moskau aber nicht im Weg stehen. Zudem dürfe es keine ausländischen Militärstützpunkte auf ukrainischem Staatsgebiet geben. Über ein mögliches Friedensabkommen soll es in der Ukraine ein Referendum geben. Zum Liveblog

"Wer nicht gehen wollte, wurde erschossen". Bis zur Befreiung am Montag haben im ukrainischen Irpin noch Menschen ausgeharrt, hungernd und voller Angst. Jetzt werden sie aus den Trümmern evakuiert und erzählen von den Gräueln der letzten Wochen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie verändert die neue Energiepolitik das Leben in Deutschland? Michael Bauchmüller, Experte für Umwelt- und Energiepolitik, beantwortet am Mittwoch von 10 bis 11 Uhr Leserfragen zum neuen Kurs der Bundesregierung und dessen mögliche Auswirkungen auf Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

Coronavirus - Lauterbach: EU wird vierte Impfung für alle ab 60 Jahren empfehlen. Der Bundesgesundheitsminister sagt, seine EU-Kollegen hätten den Vorschlag, die nationalen Impfstrategien anzugleichen, mehrheitlich unterstützt. Dänemark schafft die letzte kleine Corona-Einschränkung ab: Einreisende müssen sich nicht mehr testen lassen. Corona-Meldungen im Überblick

Kühnert für Impfpflicht ab 50 Jahren. Der SPD-Generalsekretär unterstützt den Antrag einer Gruppe von Abgeordneten, die für ein gestuftes Vorgehen mit einer verpflichtenden Beratung plädiert. Damit bröckelt in der SPD der Rückhalt für eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren, die sich auch Kanzler Scholz zum Ziel gesetzt hat. Zum Artikel

Vereinigtes Königreich: Erster öffentlicher Auftritt der Queen nach Corona-Erkrankung. Gemeinsam mit ihrem in Ungnade gefallenem Sohn Andrew erscheint Elizabeth II. beim Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip. Andrew hatte erst vor Kurzem mit einem wohl millionenschweren Deal eine Zivilklage wegen Missbrauchsvorwürfen gegen sich abgewendet. Britische Medien werten den gemeinsamen Auftritt als klares Signal, dass die Monarchin trotz des Skandals zu ihrem Sohn hält. Zur Bildergalerie

Erste Bußgelder in britischer "Partygate"-Affäre. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine steigt in Großbritannien die Zustimmung für Premier Johnson. Aber gleichzeitig geht die strafrechtliche Aufarbeitung der Lockdown-Feiern in seinem Amtssitz voran. Berichten zufolge erlässt das Scotland Yard 20 Bußgeldbescheide. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV AfD-Spitze streitet über Kurs von Parteichef Chrupalla. In der Parteispitze entbrennt eine massive Diskussion. Auslöser ist die relativierende Haltung des 46-Jährigen in der Ukraine-Krise und der immer tiefer werdende Graben zwischen Ost- und Westverbänden in der AfD. In der Parteispitze heißt es, der Ärger sei riesig und es werde offen diskutiert, ob Chrupalla noch der richtige Parteichef ist. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das hat heute viele interessiert

Die Arroganz des Kanzlers. Olaf Scholz gefällt sich als einer, der immer recht hat - und wehe, jemand widerspricht. Nicht mal Wissenschaftler sind dann sicher vor ihm, wie der Streit um russisches Öl und Gas zeigt. Zum Artikel

Zwischen allen Stühlen. Bulgarien ist Nato-Mitglied und hat zugleich historisch enge Verbindungen zu Russland. Eine klare Haltung zum Krieg in der Ukraine fällt dem Land schwer. In Rumänien sieht das ganz anders aus. Zum Artikel

US-Fernsehen: Jeden Tag ist Märchenstunde. Tagsüber berichten Reporter aus der Ukraine, zwei von ihnen sind dabei ums Leben gekommen. Abends verbreitet Tucker Carlson Thesen, die ihn zum Kreml-Liebling machen. Wie Fox News den Krieg erklärt. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Pokerspiel: Wie Poker Manager zu besseren Geschäftsführern machen kann. Der frühere Pokerprofi Tino Engel zeigt Führungskräften, wie sie ihre eigenen Stärken richtig einsetzen und was sie aus dem Kartenspiel für das Arbeitsleben lernen können. Zum Artikel (SZ Plus)