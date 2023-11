Im Wortlaut: Habecks Rede zum Nachlesen

Faeser verbietet Hamas und Samidoun. Der Angriff der Hamas auf Israel hat Folgen auch in Deutschland. Innenministerin Faeser verbietet alle Aktivitäten der Palästinenserorganisation sowie ein weiteres Netzwerk. Auch wer sich künftig dort engagiert, muss mit Konsequenzen rechnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Beziehungen zwischen Israel und den UN erreichen einen Tiefpunkt. Die Vereinten Nationen und Israel haben seit Jahrzehnten ein extrem schwieriges Verhältnis. Mit einem gelben Stern an der Brust protestiert der israelische UN-Botschafter nun gegen die Behandlung seines Landes. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten kompakt

1,2 Millionen Haushalte in Frankreich nach Orkan ohne Strom. Am stärksten sind die Menschen in der Bretagne betroffen. Ein Lastwagenfahrer kam ums Leben, zum Teil gibt es Fahrverbote in der Region. Zum Artikel

Faeser will Clan-Mitglieder auf Verdacht abschieben. Bundesinnenministerin Faeser (SPD) hält an ihrem Plan fest, Angehörige von Clans, die auf Familienzugehörigkeit basieren, auszuweisen, selbst wenn kein strafrechtliches Urteil vorliegt. Dies widerspreche elementaren Vorstellungen des Strafrechts und der Rechtsstaatlichkeit, kritisieren Juristen. Zum Artikel (SZ Plus)

Die EU soll größer, aber auch stärker werden. Die Bundesregierung setzt sich für eine Erweiterung der EU ein. Doch dafür muss diese sich erst selbst reformieren. Außenministerin Baerbock hat auf einer Konferenz in Berlin ihre Ideen dazu vorgestellt. Zum Artikel

Rekordsommer bei Lufthansa. Die Lufthansa verzeichnet das zweitbeste Ergebnis ihrer Firmengeschichte. Das liegt vor allem an der zurückgekehrten Reiselust - und an teuren Tickets. Zum Artikel

Schon schön: "Now And Then" von den Beatles. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Trennung der Beatles ist am Donnerstag eine neue Single der legendären britischen Band erschienen, an der alle vier Mitglieder mitgewirkt haben. Wie aus einer mumpfigen Demo-Aufnahme von John Lennon der angeblich letzte Song der "Beatles" werden konnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war