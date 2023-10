EU gespalten bei der Frage der Hilfszahlungen für Palästinenser. Die europäischen Außenminister in Brüssel können sich zunächst nicht einigen, ob die EU die Hilfszahlungen für die Palästinenser angesichts des Angriffs auf Israel stoppen soll. Im laufenden Jahr stellt die Gemeinschaft derzeit 27,9 Millionen Euro für humanitäre Hilfsprojekte in den Palästinensergebieten bereit. Zum Artikel

Razzien gegen "Reichsbürger" in mehreren Bundesländern. Im Zusammenhang mit einer geplanten Entführung von Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) durch sogenannte "Reichsbürger" durchsucht die Polizei in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Räumlichkeiten. Mehrere Verdächtige werden festgenommen. Ein in Wolfratshausen festgenommener Beschuldigter wollte in Kroatien Schusswaffen für die Tat besorgen, so die Münchner Generalstaatsanwaltschaft. Zum Artikel

Holetschek ist neuer CSU-Landtagsfraktionschef. 84 Abgeordnete der Fraktion stimmen für den bisherigen bayerischen Gesundheitsminister. Ein Abgeordneter stimmt gegen ihn. Ministerpräsident Söder hatte den 58-jährigen Schwaben für den Posten vorgeschlagen, es gab keinen Gegenkandidaten. Zum Artikel (SZ Plus)

Finnland spekuliert über Sabotageakt an Gaspipeline. Nach einem ungewöhnlichen Druckabfall steht der Verdacht im Raum, dass Russland für ein Leck in der Gas-Pipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland verantwortlich sein könnte. Nach Einschätzung der finnischen Regierung ist die Pipeline von außen beschädigt worden. Sie wurde am Sonntagmorgen wegen eines Lecks stillgelegt. Der finnischen Betreibergesellschaft Gasgrid zufolge kann es Monate dauern, die Schäden zu beheben. Zum Artikel

IWF kürzt Konjunkturprognosen - nur Deutschlands Wirtschaft schrumpft. Als einzige große Volkswirtschaft wird Deutschland dieses Jahr nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds schrumpfen. Der IWF sagt Deutschland in seinen neuen Prognosen ein Minus von 0,5 Prozent voraus. Die exportstarke Industrie leidet unter den hohen Energiepreisen und damit den Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders deutlich. Zum Artikel (SZ Plus)

EM 2028 geht an Großbritannien und Irland - 2032 an Italien und Türkei. Als einzige Bewerber erhalten wenig überraschend Großbritannien und Irland den Zuschlag für die Fußball-EM 2028. Italien und die Türkei tragen gemeinsam das Turnier 2032 aus. Die Vergabe galt bei jeweils nur einer Bewerbung als Formsache. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war