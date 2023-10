Europa tut sich in Granada schwer mit der Einheit. Krieg und Konflikte prägen das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft mit 40 Staats- und Regierungschefs. Der ukrainische Präsident Selenskij bittet um mehr Militärhilfe im Kampf gegen die russische Aggression. In Granada zeigt sich: Die EU tut sich schwer, eine Reaktion der Geschlossenheit zu zeigen. Zum Artikel

Literaturnobelpreis geht an Norweger Jon Fosse. Die Schwedische Akademie lobt seine "innovativen Theaterstücke und Prosa, die dem Unsagbaren die Stimme geben". Die Werke des 64-Jährigen sind bekannt für die Beschreibung melancholischer, existentieller Stimmungen. Zuletzt erschien von ihm die Romanserie "Ich ist ein anderer" mit sieben Büchern. Im vergangenen Jahr war sein Stück "Starker Wind" im Deutschen Theater in Berlin zu sehen. Zum Artikel (SZ Plus)

Polizei beschlagnahmt mehrere Luxusfahrzeuge am Tegernsee. Deutsche Beamte haben erneut Immobilien des russischen Oligarchen Alischer Usmanow in Rottach-Egern am Tegernsee durchsucht. Mehrere hochwertige Fahrzeuge der Luxusklasse sollen abtransportiert worden sein, heißt es. Usmanow kennt Putin persönlich und soll dessen Regime materiell und finanziell unterstützt haben. Die Europäische Union hat den Oligarchen deswegen mit Sanktionen belegt. Zum Artikel

Koalition will Arbeitsverbote für Geflüchtete lockern. Ziel ist es, den Weg zu Jobs für Geflüchtete zu erleichtern und die Kommunen zu entlasten. Allerdings sollen nicht alle Arbeitsverbote fallen, so wie es Grünen-Fraktionschefin Dröge ursprünglich gefordert hatte. Auch SPD und FDP sprechen sich für einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt aus. Die Union lehnt dies strikt ab. Zum Artikel

Zusagen von mehr als neun Milliarden US-Dollar für Klimafonds. Für den Kampf gegen den Klimawandel und den Umgang mit dessen Auswirkungen sollen ärmere Staaten in den kommenden Jahren von Industrieländern Geld erhalten. Die Zusage ist bei einer Konferenz in Bonn zustande gekommen. Zum Artikel

Luisa Neubauer trifft den Papst. Franziskus habe vorgemacht, wie es gehe, sagt die "Fridays for Future"-Aktivistin zum neuen Umweltschreiben "Laudate Deum" (Lobet Gott) des Papstes. Wenn er in einer Institution wie der katholischen Kirche zu einem Kulturwandel aufrufen könne, dann könne dies auch jeder andere in seinem Bereich tun. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Ukraine meldet mehr als 50 Tote durch Raketenangriff. Im Bezirk Charkiw seien ein Geschäft und ein Café getroffen worden, berichten ukrainische Stellen. Es handelt sich offenbar um die schlimmste Attacke auf ein ziviles Ziel in diesem Jahr. Zum Liveblog

Warum Scholz bei Taurus zögert. Der Kanzler will Kiew vorerst keine Marschflugkörper liefern. Alles hängt an der Frage, ob die Bundeswehr auch die Kontrolle der Angriffsziele übernehmen muss. Dabei geht es um Rechtliches und Technisches, um Ängste und Vertrauen. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war