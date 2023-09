Söder überzeugt auf CSU-Parteitag. 96,5 Prozent der Delegierten stimmten erneut für Söder als Parteichef: Er bekommt 646 von 669 gültigen Stimmen. Das ist selbst für die Verhältnisse der CSU ein wuchtiges Ergebnis. In seiner Rede findet der Ministerpräsident zu einer Balance, die er lange gesucht hat. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Lokführer soll vergeblich vor Unfallstelle gewarnt haben. Bei den Ermittlungen zur Zugentgleisung bei Garmisch-Partenkirchen zeichnet sich eine Anklage ab. Ein Fahrdienstleiter soll einen Hinweis auf Gleisprobleme erhalten, aber nicht weitergegeben haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Gewalt-Eskalation im Kosovo - Spannungen mit Serbien nehmen zu. Im fast nur von Serben bewohnten Norden des Landes erschießen offenbar 30 Bewaffnete einen kosovarischen Polizisten und besetzen ein Kloster. Ministerpräsident Kurti spricht von Terror und sieht dahinter Serbien am Werk. Zum Artikel

Assefa läuft Marathon-Weltrekord in Berlin. Die Äthiopierin Tigist Assefa ist in Berlin zu einem Fabel-Weltrekord im Marathon gelaufen. Die 29 Jahre alte Vorjahressiegerin gewann am Sonntag in 2:11:53 Stunden und blieb damit mehr als zwei Minuten unter der bisherigen Bestmarke von Brigid Kosgei. Die Kenianerin war 2019 in Chicago 2:14:04 Stunden gelaufen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kantersieg der Bayern gegen Bochum. Der FC Bayern München hat mit einem Schützenfest wieder die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Münchner kommen am Samstag zu einem 7:0 (4:0) über den VfL Bochum, Harry Kane erzielt beim Kantersieg drei Treffer. Zum Artikel (SZ Plus)

"Bits & Pretzels": Kahn tritt erstmals nach seinem Rauswurf wieder auf. Der Ex-Bayern-Chef spricht bei der Startup-Messe "Bits & Pretzels" über die Kraft der Resilienz. Seine Vorbilder seien Mandela, der nie aufgegeben und seinen Glauben nie verloren habe, oder Schwarzenegger, der sich so erfolgreich neu erfunden habe. Über sein Scheitern als Bayern-Manager sagt Kahn nichts. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV DLV entmachtet seine Cheftrainerin. Der Deutsche Leichtathletik-Verband zieht erste Konsequenzen aus den medaillenlosen Weltmeisterschaften in Budapest: Annett Stein verliert ihren Cheftrainer-Posten, Sportdirektor Jörg Bügner soll "übergreifend die gesamte Steuerung der Leistungssportkulturen und der Leistungssportentwicklung" schultern. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Tote russische Offiziere bei Angriff auf die Krim. Die Ukraine hatte das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte auf der besetzten Halbinsel bei Angriffen schwer beschädigt und mutmaßlich führende Offiziere getötet. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Angriff auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte zeigt Wert westlicher Militärtechnik (SZ Plus)

Polens Präsident sagt Hilfe beim Getreidetransit zu. Das Getreide könne über spezielle Korridore dorthin gebracht werden, wo es wirklich benötigt werde, bietet Duda der Ukraine an. Einem General zufolge sind die ukrainischen Truppen beim Dorf Werbowe im Bezirk Saporischschja hinter eine wichtige russische Verteidigungslinie gekommen. Zum Liveblog

Was sonst noch wichtig war: