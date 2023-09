Nachrichten am 5. September 2023

In dieser Woche wird die Debatte um die Ausgaben des Bundes gehörig an Fahrt aufnehmen: Christian Lindner stellt seinen Haushaltsentwurf vor.

Von Martin Tofern

Finanzminister Lindner: "Von Kahlschlag kann keine Rede sein". Finanzminister Lindner bringt seinen Haushaltsentwurf in den Bundestag ein. Vom kommenden Jahr an soll die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Er wehrt sich gegen Vorwürfe, das Land werde "kaputtgespart". Zum Artikel (SZ Plus)

Neue Munition für Kiew. Der Flakpanzer Gepard entpuppt sich in der Ukraine als effektiv im Abwehrkampf gegen russische Luftangriffe. Deutschland liefert bis Jahresende 40 000 Schuss - und debattiert über die nächsten Waffenforderungen. Zum Artikel

EXKLUSIV Intel-Vorstand lobt den Standort Deutschland. "Ich finde den Standort Deutschland toll. Das Land hat immer noch eine hervorragende Industrie", sagt Christoph Schell, im Intel-Vorstand für Vertrieb und Marketing zuständig, der Süddeutschen Zeitung. Der Chipkonzern investiert in Magdeburg derzeit etwa 30 Milliarden Dollar und bekommt dafür Milliarden-Subventionen vom deutschen Staat. Zum Artikel (SZ Plus)

Bayerischer Landtag: Aiwanger und Söder wollen an Sondersitzung zu Flugblatt-Affäre teilnehmen. Ob der Ministerpräsident und sein Stellvertreter im Parlament auch Stellung nehmen, ist noch offen. Das sei noch zu klären, ließ der Wirtschaftsminister verlauten. Unterdessen wirft ihm der frühere CSU-Parteichef Erwin Huber Trump-Methoden bei der Aufklärung vor. Zum Artikel (SZ Plus)

Schwere Überschwemmungen in Griechenland. Nach Hitzewellen und Waldbränden kommt es in Griechenland nun zu extremen Regenfällen. Ursache ist eine ungewöhnliche Wetterlage, die auch einen Medicane im Mittelmeer erzeugen könnte. Ein Medicane ist das mediterrane Gegenstück zu einem Hurrikan. Zum Artikel (SZ Plus)

