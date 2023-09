Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Invasive Arten bedrohen die Artenvielfalt. Sie richten oft irreversible Schäden in der Natur an und können die Gesundheit von Menschen gefährden. In einem Bericht warnt der Weltbiodiversitätsrat IPBES vor der Ausbreitung fremder Arten - und sagt, was man dagegen tun könnte. Zum Artikel (SZ Plus)

Aiwanger wird beim Gillamoos gefeiert. Das traditionelle Zusammentreffen der Spitzenpolitiker im niederbayerischen Abensberg steht fünf Wochen vor der Landtagswahl ganz im Zeichen der Flugblatt-Affäre. Freie-Wähler-Chef Aiwanger wird von seinen Anhängern bejubelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Ukraine: Selenskij entlässt Skandalminister. Präsident Selenskij tauscht den Verteidigungsminister aus: Für Oleksij Resnikow kommt der erfahrene Unterhändler Rustem Umjerow. Zum Artikel (SZ Plus)

Olaf Scholz, der Pirat im Kanzleramt. Scholz trägt nach einem Jogging-Unfall eine auffällige Augenklappe. Natürlich mit der Würde, die der Kanzler für geboten hält. Eine Stilkritik. Zum Artikel

Vier Tote nach Rekordregen in Spanien. Nach Monaten extremer Dürre erlebt die Iberische Halbinsel nun das Gegenteil. Besonders betroffen sind Katalonien und die Region von Madrid. Mindestens vier Menschen kommen ums Leben. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war