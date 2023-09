Nachrichten am 1. September 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Bundestag: Union sieht Fragerecht verletzt. Schon wieder gibt es Ärger um das Heizungsgesetz. Diesmal sehen die Unionsabgeordneten ihr Fragerecht verletzt - und wehren sich mit einem Protestbrief an Wirtschaftsminister Habeck und Kanzleramtsminister Schmidt. Auf eine kleine Anfrage der Union habe die Regierung nur unzureichend geantwortet, heißt es darin. Zum Artikel (SZ Plus)

Aiwanger will "versuchen, bis heute Abend zu liefern". Ministerpräsident Söder stellt seinem Vize eine Art Ultimatum. Dessen Antworten auf 25 Fragen zum antisemitischen Flugblatt sollen noch im Laufe des Tages vorliegen. Auch CDU-Chef Merz kritisiert Aiwangers Umgang mit den Vorwürfen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Kiews Offensive gewinnt an Fahrt. Die Ukraine hat die Taktik geändert und verbucht im Südosten des Landes Erfolge. Die neue Militärstrategie schwächt den Eindringling Russland - zumindest vorübergehend. Zum Artikel (SZ Plus)

Warum Olivenöl in Spanien gerade so rasant teurer wird. Die "tostada con aceite" wird für viele spanische Haushalte unerschwinglich: Ein Liter der besten Kategorie kostet bereits mehr als zehn Euro. Das lockt Diebe - und die rücken gleich mit mehreren Tankwagen an. Zum Artikel

Basketball-WM: Sorgen um Dennis Schröder. Die deutschen Basketballer liefern gegen Georgien die schlechteste Halbzeit im bisherigen Turnier, steigern sich aber deutlich und gewinnen noch 100:73. Der Kapitän bleibt in der Schlussphase verletzt auf der Bank. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war