Nachrichten am 26. August 2023

EXKLUSIV Wie die Grünen Wähler auf dem Land gewinnen wollen. Auch außerhalb großer Städte Anklang finden - kein leichtes Unterfangen für die Partei. Denn gerade im ländlichen Raum lösen grüne Pläne Konflikte aus. Ein Strategiepapier zeigt, wie es trotzdem klappen soll. Kleine Gemeinden und mittelgroße Städte verdienten "mehr Sichtbarkeit - und Unterstützung für Daseinsvorsorge, Infrastrukturen und gesellschaftliche Teilhabe", heißt es in einer Vorlage der Bundestagsfraktion, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zum Artikel (SZ Plus)

Russland: Auffällige Vorsicht nach Prigoschins Tod. Die russische Elite reagiert zurückhaltend auf den Flugzeugabsturz, bei dem der Söldnerchef wohl getötet wurde. Sie schaut auf den Kreml - aber der will offenbar erst Zeit gewinnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Selenskij mahnt schnellen Einsatz von "F-16"-Kampfjets an

Bewegung im Himalaja-Grenzkonflikt. Zum ersten Mal seit drei Jahren tauschen sich die Staatschefs Xi Jinping und Narendra Modi direkt über den Konflikt von China und Indien im Himalaja aus. Warum es dabei auch um Imagepflege geht. Zum Artikel

Juristischer Erfolg für Rammstein-Frontmann Lindemann. Der Spiegel darf bestimmte Passagen seiner Berichterstattung über Vorwürfe gegen den Sänger nicht mehr verwenden. Das Landgericht Hamburg bestätigt in einer mündlichen Verhandlung eine einstweilige Verfügung. Zum Artikel (SZ Plus)

Mindestens zwölf Tote bei Gedränge vor Stadion auf Madagaskar. Etwa 80 weitere Menschen sollen verletzt worden sein, mindestens elf sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. Es ist nicht das erste tödliche Unglück in dem Stadion in Madagaskars Hauptstadt. Zum Artikel

Fall Rubiales: Spaniens Weltmeisterinnen treten in Streik. Die Spielerin Jenni Hermoso äußert sich zum "Kuss-Eklat", ihre Kolleginnen verkünden einen Boykott - und auch Real Madrid fordert die Absetzung von Fußballverbandschef Luis Rubiales. Zum Artikel

