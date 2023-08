Nachrichten am 25. August 2023

SZ am Abend

Hubert Aiwanger war Schüler in Mallersdorf-Pfaffenberg. Dort soll er mit rechtsextremer Gesinnung aufgefallen sein.

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Aiwanger soll als Schüler antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Bayerns stellvertretender Ministerpräsident verbreitete in seiner Jugend offenbar rechtsextremes Gedankengut. Das legt ein Schriftstück nahe, das nun aufgetaucht ist. Der Freie-Wähler-Chef spricht von einer "Schmutzkampagne". Zum Artikel (SZ Plus)

Buschmann legt Vorschläge zur Reform des Unterhaltsrechts vor. Der Bundesjustizminister will die finanziellen Lasten bei der Betreuung von Trennungskindern fairer verteilen. Vor allem Väter, die sich nach einer Trennung mehr um ihre Kinder kümmern, sollen weniger zahlen. Kann das den oft jahrelangen Streit vor Gericht eindämmen? Zum Artikel (SZ Plus)

Wer wird Prigoschins Nachfolger? Künftiger Chef der mörderischen Wagner-Truppen könnte Andrej Troschew werden. Putins Favorit distanzierte sich gerade noch rechtzeitig von der Meuterei Jewgenij Prigoschins. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Kreml weist Spekulationen zu Mord-Befehl im Fall Prigoschin zurück

Trump inszeniert sich als Gangsterboss. Gerichtsdramen sind Klassiker der amerikanischen Popkultur. Die Staatsanwaltschaft von Georgia klagt Trump nun mit einem Anti-Mafia-Gesetz an. Wird ihm der Prozess nützen oder schaden? Zum Artikel (SZ Plus)

Spaniens Fußballpräsident Rubiales: "Ich trete nicht zurück!". Spektakuläre Wende im Fall Rubiales: Spaniens Verbandspräsident kämpft um sein Amt und sieht sich als Opfer. Ob er bleiben kann, ist trotzdem offen. Die Regierung in Madrid hatte für diesen Fall entsprechende Maßnahmen angekündigt. Zum Artikel (SZ Plus)

Sturm fegt über weite Teile Bayerns hinweg und richtet schwere Schäden an. In Lindau muss wegen des heftigen Unwetters eine Anlage mit 900 Campern evakuiert werden. Für die Feuerwehr eine Premiere. Über die Folgen eines schweren Sommersturms. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war

Nach Beitrag von "Reschke-Fernsehen": NDR zeigt Julian Reichelt an (SZ Plus)

"Letzte Generation": Klimaaktivisten blockierten Rettungseinsätze - Stadt erlässt Allgemeinverfügung

Start der Basketball-WM: Deutsche Basketballer gewinnen locker gegen Gastgeber Japan