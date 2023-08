Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am Dienstag während des 15. Brics-Gipfels in Johannesburg.

Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Brics-Gruppe will sich um sechs Mitglieder vergrößern. Dem Bündnis gehören bislang Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. Sie vereinen bereits 42 Prozent der Weltbevölkerung. Nun kommen zum 1. Januar Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien dazu. Zum Artikel

Weiter offene Fragen um Prigoschin-Absturz. Russlands Präsident Putin schweigt zum Absturz des Flugzeugs, in dem der Gründer der Wagner-Gruppe gesessen haben soll. Es passierte genau zwei Monate nach dem Aufstand des Milizenführers gegen Moskau. Prigoschin galt lange als Vertrauter Putins. Zum Artikel (SZ Plus)

"Letzte Generation" blockiert Straßen in München. An vielen Stellen in der Stadt kleben sich Aktivisten fest. Autofahrer reagieren erbost und zerren die Blockierer an einer Stelle offenbar selbst von der Straße. Die Polizei ermittelt. Zum Artikel (SZ Plus)

Norwegen will auch Kampfjets an die Ukraine liefern. Oslo hat Kiew bereits Flugabwehrraketen vom Typ Iris-T zugesagt. Nun soll die Ukraine auch eine nicht näher genannte Zahl von F-16-Kampfjets bekommen. Auf der annektierten Halbinsel Krim gab es Gefechte zwischen russischen Kräften und einer ukrainischen Kommandoeinheit. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Frust auf dem Schienenweg. Die Schweizer sind nicht gut auf die Deutsche Bahn zu sprechen. Die Eidgenossen haben ihre alpenquerenden Strecken ausgebaut, aber bei den Anschlüssen in Deutschland geht nichts voran. Dazu kommen ständig unpünktliche Züge an den Grenzen. Außerdem wird gerade untersucht, ob der verunglückte Güterzug im Gotthard-Tunnel ein deutscher war. Zum Artikel (SZ Plus)

Sozialverbände fordern "solidarische Pflegevollversicherung" im Alter. Nur jeder siebte Befragte glaubt einer neuen Umfrage zufolge, sich im Fall einer Pflegebedürftigkeit die Kosten dafür leisten zu können. Ein Bündnis verschiedener Sozialverbände und Gewerkschaften fordert deshalb eine "solidarische Pflegevollversicherung", die alle pflegebedingten Kosten übernehmen sollte, sowohl stationär als auch ambulant. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war