Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Kindergrundsicherung: 3,5 Milliarden im ersten Jahr. Familienministerin Paus führt auf 90 Seiten ihre Pläne für die in der Ampelkoalition umstrittene Kindergrundsicherung aus. In dem Konzept plädiert sie erneut dafür, die Zahlungen insgesamt zu erhöhen - eingeplant ist das aber nicht. Zum Artikel

Faeser erleichtert Einbürgerung. Doppelte Staatsbürgerschaft, kürzere Wartezeiten, Ausnahmen für Kinder und Senioren: Die Ampel-Regierung reformiert nach langem Streit das Staatsbürgerschaftsrecht. Zum Artikel

Die Ampel verfehlt das Klimaziel. Mit einem Paket aus gut 130 Vorhaben will die Bundesregierung das Land auf Kurs Klimaneutralität trimmen. Doch nun attestiert der Koalition ihr eigener Expertenrat: Das reicht nicht. Zum Artikel

Waldbrände in Griechenland: Schon wieder Apokalypse. Nur wenige Wochen nach den Großbränden auf Rhodos hat es Griechenland wieder mit Feuern zu tun, vor allem nahe der türkischen Grenze. Dort fand die Feuerwehr 18 Leichen. Es sind vermutlich Migranten. Zum Artikel

Drama an Seilbahn in Pakistan. Sechs Kinder und zwei Erwachsene harren Stunden in einer Gondel aus, die nur noch an einem Drahtseil hängt - in gut 300 Metern Höhe. Als das erste Kind von Spezialkräften gerettet ist, bricht Jubel aus. Wegen der Dunkelheit ist die Rettungsaktion inzwischen unterbrochen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Baerbock hält ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau für legitim. Die Ukraine verteidige sich "im Rahmen des internationalen Rechts", sagt die Bundesaußenministerin. Über die Gegenoffensive sagt sie, die Ukraine müsse "riesengroße Minengürtel" in etwa der Größe Westdeutschlands überwinden. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war