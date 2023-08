Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

Baerbocks Pannenflieger wird ausgemustert. Eigentlich wollte die Außenministerin schon längst in Australien sein. Doch ihre Regierungsmaschine macht auch beim zweiten Versuch Probleme - und muss erneut umkehren. Baerbock sagt daraufhin die lange vorbereitete Pazifik-Reise ab. Die Bundeswehr zieht Konsequenzen: Zwei Maschinen der Flugbereitschaft vom Typ A340 werden vorzeitig außer Dienst gestellt. Zum Artikel

Vertrauen in den Staat ist auf Tiefpunkt. Die Deutschen verlieren offenbar ihr Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Laut einer Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes finden nur 27 Prozent, der Staat sei in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. 69 Prozent halten ihn für überfordert. Zum Artikel

Wer hat Angst vor Hubert Aiwanger? Gut zwei Monate vor der Landtagswahl erstarkt die AfD auch im Freistaat, hinkt aber ihrem Bundestrend weit hinterher. Wahlkämpfer der Partei beklagen die Konkurrenz durch den Freie-Wähler-Chef, aber sehen sich durch dessen Thesen zunehmend salonfähig gemacht. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV China will künstliche Intelligenz regulieren. Die Kommunistische Partei hat auf alles, was die breite Gesellschaft in China beeinflussen könnte, ein sehr wachsames Auge. Deshalb treten chinesische Regeln für generative künstliche Intelligenz in Kraft. Damit können chinesische Konzerne wie Baidu, Tencent oder Alibaba offiziell Genehmigungen beantragen und ihre Produkte auf den Markt bringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ein Traumtor bringt Spanien ins Finale. Drei Tore nach der 80. Minute im Halbfinale der Fußball-WM der Frauen: Wie gewohnt entscheidet sich ein Schweden-Spiel in der Schlussphase - aber diesmal für Spanien. Olga Carmona zieht einfach ab und beschert den Spanierinnen ihr erstes WM-Finale. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Schwere Angriffe auf die Westukraine. Bei der seit langer Zeit massivsten Attacke auf die Region Lwiw werden ukrainischen Angaben zufolge Dutzende Wohnhäuser beschädigt. In Luzk werden drei Menschen getötet. Präsident Selenskij besucht Soldaten an der Front bei Saporischschja. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

