Putin bietet sechs afrikanischen Ländern kostenlose Getreidelieferungen an. Bei seinem großen Gipfel-Auftritt in Sankt Peterburg verspricht der russische Präsident Mali, Somalia, Simbabwe, Eritrea, der Zentralafrikanischen Republik und Burkina Faso 25 000 bis 50 000 Tonnen russisches Getreide - unentgeltlich und innerhalb der nächsten drei bis vier Monate. Zum zweiten Russland-Afrika-Gipfel kommen deutlich weniger hochkarätige Gäste als 2019. Zum Artikel

Brennender Autofrachter in der Nordsee: Eine Umweltkatastrophe droht. Die Zeit läuft den Rettungskräften davon, denn der brennende Frachter in der Nordsee droht, zu kentern. Das Dilemma: Wenn zu viel Löschwasser in die Laderäume gelangt, könnte das Schiff sinken. Wenn das Feuer aber weiterbrennt, dann werden die Stahlträger instabil und könnten kollabieren. Zum Artikel

Europäische Zentralbank erhöht erneut den Leitzins. In ihrem Kampf gegen die hohe Inflation in der Euro-Zone hat die EZB die Kreditaufnahme zum neunten Mal in Folge verteuert. Der Leitzins liegt nach der Anhebung um 0,25 Prozentpunkte jetzt bei 4,25 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2008. "Wir wollen der Inflation das Kreuz brechen", sagt EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zum Artikel

Militär stellt sich auf die Seite der Putschisten in Niger. Das nigrische Militär hat die gewählte Regierung nach eigenen Angaben abgesetzt. Die Machtübernahme verkündete eine Gruppe von Soldaten im Rundfunksender RTN. Der Generalstab der nigrischen Armee deutete am Donnerstag Unterstützung für die Putschisten an. Die UN, die EU und die Bundesregierung äußerten sich besorgt über die Entwicklung in dem Sahel-Staat. Zum Artikel

Die Welt erlebt den heißesten Monat aller Zeiten. Obwohl der Juli noch nicht ganz vorbei ist, sind Klimaforscher schon jetzt sicher: Die Welt erlebt gerade nicht nur den heißesten Juli aller Zeiten, sondern den heißesten Monat überhaupt. Das teilten die UN-Meteorologiebehörde WMO sowie der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus gemeinsam mit. Zum Artikel

EU sieht Verdacht für unfaire Praktiken bei Microsoft wegen Teams. Die Brüsseler Wettbewerbshüter haben ein Kartellverfahren gegen das US-Technologieunternehmen eingeleitet. Sie gehen dem Verdacht nach, Microsoft könnte mit der Einführung der Plattform Teams seine Marktmacht missbraucht haben, um Konkurrenten daran zu hindern, im Geschäft mit Bürokommunikationssoftware Fuß zu fassen. Auslöser war eine Beschwerde des Konkurrenten Slack aus dem Jahr 2020. Zum Artikel

