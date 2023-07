Nachrichten am 24. Juli 2023

Datenleck bei Schufa-Tochter Bonify. Über einen Trick kamen Nutzer der App an Bonitätsauskünfte von wildfremden Menschen, die eigentlich streng geheim sind. Betroffen sind womöglich viele Tausend Personen, das Ausmaß ist noch nicht abzusehen. Der Service von Bonify ist inzwischen offline. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Die Schufa hat den Kredit verspielt (SZ Plus)

Die CDU ist nach Merz-Äußerung in Aufruhr. Die Verunsicherung in der Union ist fast mit Händen zu greifen. Und das betrifft nicht nur den Umgang mit der AfD und das bisher geltende Kooperationsverbot. Manche stellen schon die Frage, ob die Autorität ihres Vorsitzenden noch zu retten ist nach seinen Erklärungen zur AfD. Zum Artikel (SZ Plus)

Israelisches Parlament stimmt Teil der Justizreform zu. Draußen toben die Proteste, drinnen in der Knesset drückt die rechtsreligiöse Regierung den ersten Teil der Justizreform durch. Das Oberste Gericht darf nun Entscheidungen der Regierung nicht mehr als "unangemessen" zurückzuweisen. Scharfmacher in der Regierung drohen Gegnern des Gesetzes mit Haft. Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg in der Ukraine: Moskau hebt Altersgrenze für Reservisten an. Russlands Präsident Putin hat ein Gesetz unterzeichnet, wonach die Höchstgrenze für Reservisten um fünf Jahre angehoben wird. Moskau will zudem Sprengstoffspuren auf einem Getreidefrachter gefunden haben. Zum Liveblog

Reiseveranstalter canceln Rhodos-Reisen. Auf der griechischen Insel kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen. Gut 20 000 Menschen wurden hier in Sicherheit gebracht, gleichwohl reisen weitere Urlauber an. Zum Artikel

Deutschlands 6:0 gegen Marokko: Besser hätte es kaum laufen können. Das deutsche Nationalteam startet mit einem deutlichen Sieg in die Weltmeisterschaft. Alex Popp erzielt zwei Kopfballtore und ebnet den Weg zu den ersten drei Punkten. Es ist der bisher höchste Sieg einer Mannschaft im Turnier. Zum Artikel

