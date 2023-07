Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

Russland stoppt Getreideabkommen. Moskau unterbindet die für die Welternährungslage wichtige Ausfuhr über das Schwarze Meer. Der Kreml will offenbar den Export eigener Ware erzwingen. Zum Artikel

Experten warnen vor schwacher Weltwirtschaft. Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr bestenfalls stagnieren, in China stockt die Erholung nach der Corona-Krise und in den USA besteht die Gefahr einer Rezession. Zum Artikel (SZ Plus)

Internationaler Strafgerichtshof kämpft mit dem Vorwurf der Doppelmoral. Dieser Tage wird die Institution 25 Jahre alt. Immer wieder kommt der Vorwurf der politischen Einäugigkeit auf, etwa weil völkerrechtswidriges Agieren westlicher Staaten im Irak nicht sanktioniert worden sei. In ihrer Festrede sprach auch Außenministerin Baerbock diesen Widerspruch nicht an. Zum Artikel (SZ Plus)

Linke nominiert Seenotretterin Carola Rackete für Europawahl 2024. Die Aktivistin soll als Teil eines Vierergespanns kandidieren. Linken-Chefin Wissler sagt, die Partei wolle sich mehr für soziale Bewegungen öffnen. Zum Artikel

Promihochzeit wird zum größten Piraterie-Fall in Spanien. Die Adelige Tamara Falcó ist in Spanien ein Fernseh- und Netflix-Star. Die Exklusivrechte für ihre Hochzeitsfotos ließ sich ein Magazin eine Million Euro kosten - und erlebte ein Fiasko. Denn über Whatsapp verbreitete sich eine Kopie der Zeitschrift. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war