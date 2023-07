Nachrichten am 11. Juli 2023

SZ am Abend

LNG-Tanker ziehen an der Ostseeinsel Rügen vorbei.

Was heute wichtig war.

Von Katja Guttmann

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Neue Hürden für LNG-Terminal auf Rügen. Ein Gutachten im Auftrag des Ostseebades Binz stellt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung "signifikante Lücken, Mängel und Unschlüssigkeiten" im Antrag für die neue Flüssigerdgasleitung nach Mukran fest: Die Pipeline werde am Meeresboden nicht tief genug verlegt und kreuze ein Küstenschutzgebiet. Eine Behörde hatte bereits 2018 die Planung für die Nord-Stream-2-Leitung als "unzumutbar" angemahnt. Zum Artikel (SZ Plus)

Linnemann wird neuer CDU-Generalsekretär. CDU-Chef Friedrich Merz wechselt nach gut eineinhalb Jahren seinen Generalsekretär Mario Czaja aus. Nachfolger soll demnach der Bundestagsabgeordnete und Chef der Grundsatzkommission der CDU, Carsten Linnemann, werden. Zum Artikel

Proteste in Israel nach Entscheidung zur Justizreform. Wütende Aufmärsche, landesweite Straßenblockaden und eine Massendemonstration am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv: In Israel hat die Konfrontation zwischen der rechts-religiösen Regierung von Premierminister Netanjahu und der Protestbewegung einen neuen Höhepunkt erreicht. Zum Artikel

MEINUNG Netanjahus Regierung treibt das Land in den Abgrund (SZ Plus)

Kartellamt will gegen Inflationsgewinner vorgehen. Einige Firmen wollen von der Teuerung profitieren und erhöhen ihre Preise stärker als nötig. Die deutsche Wettbewerbsbehörde versucht nun, sie ausfindig zu machen. Bereiche im Einzelhandel oder bei Tankstellen seien bereits unter die Lupe genommen worden, heißt es. Bisher sei jedoch noch kein Verfahren eröffnet worden. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Warum Erdoğan dem Nato-Beitritt Schwedens zustimmt. In seiner Heimat hat es kaum jemanden überrascht, dass der türkische Präsident den Nato-Beitritt Schwedens genehmigt. Aus dem Wahlkämpfer ist nun wieder der alte Pragmatiker geworden. Als Machtpolitiker weiß Erdoğan, mit wem er sich gut stellen muss. Denn die Türkei braucht dringend ausländisches Kapital. Zum Artikel (SZ Plus)

Neutralität Schwedens. Mit dem Beitritt zur Nato geht eine Ära zu Ende

Deutschland liefert weitere Waffen für knapp 700 Millionen Euro. Die Bundesregierung sagt der Ukraine ein neues Militärpaket zu, darunter verschiedene Panzer. Frankreich will die Ukraine mit Marschflugkörpern vom Typ Storm Shadow unterstützen, verkündete der französische Präsident Macron beim Nato-Gipfel. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war