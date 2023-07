Von Katja Guttmann

Alles zum Krieg in der Ukraine

Erdoğan knüpft Schwedens Nato-Beitritt an EU-Verhandlungen für Türkei. Kurz vor dem Nato-Gipfel in Vilnius gibt der türkische Präsidenten bekannt, unter welcher Bedingung er einem Nato-Beitritt Schwedens zustimmen würde. Erdoğan möchte sein Land weiter an die Europäische Union annähern und es zu einer vollen Mitgliedschaft führen. Dann erst wolle er den Weg für Schweden in die Nato freimachen. Zum Artikel

MEINUNG Für Erdoğan ist die Nato nur noch Mittel zum Zweck (SZ Plus)

Putin soll Prigoschin getroffen haben. Nur vier Tage nach dem gescheiterten Aufstand des Söldner-Chefs lud Putin 34 Personen in den Kreml, unter ihnen mehrere Kommandeure der Wagner-Milizen. Das Treffen dauerte nach Angaben von Kremlsprecher Dmitrij Peskow fast drei Stunden. Zum Artikel (SZ Plus)

Rheinmetall baut Werk in der Ukraine. Deutschlands größter Waffenhersteller wird bald vor Ort Panzer bauen und warten, sagt Rheinmetall-Chef Armin Papperger CNN. Der russische Generalstabschef zeigt sich erstmals seit der Revolte wieder in der Öffentlichkeit. Zum Liveblog

Nachrichten kompakt

Bund und Länder einigen sich auf Eckpunkte für Krankenhausreform. Bundesgesundheitsminister Lauterbach einigt sich mit den Ländern auf Grundzüge einer Reform der Krankenhäuser. Bayern stimmt als einziges Land dagegen, Schleswig-Holstein enthält sich. Seit Wochen hatten Bund und Länder um eine gemeinsame Linie für eine Neuaufstellung der Kliniken in Deutschland gerungen. Zum Artikel

FDP lehnt SPD-Vorstoß zum Ende des Ehegattensplittings ab. Die FDP hadert mit der geplanten Kappung des Elterngeldes, SPD-Chef Klingbeil kontert mit einer neuen Idee - der Abschaffung eines steuerlichen Fossils aus der Adenauerzeit. Das ärgert die Liberalen offenbar noch mehr. Zum Artikel

MEINUNG Die Besteuerung von Ehepaaren muss neu geregelt werden (SZ Plus)

Mark Rutte zieht sich aus der Politik zurück. Der niederländische Ministerpräsident kündigt in einer Rede vor dem Parlament in Den Haag an, dass er nach 13 Jahren als Vorsitzender seiner Partei, der konservativ-liberalen VVD, zurücktrete. Zuvor war seine Koalitionsregierung aufgrund von Streitigkeiten über die Migrationspolitik zerbrochen. Zum Artikel

MEINUNG Stunde null in den Niederlanden nach Ruttes Rücktritt (SZ Plus)

USA und Großbritannien zeigen sich als starke Verbündete. Seit dem Brexit ist das Verhältnis der USA zu den Briten abgekühlt, daran war auch Boris Johnson schuld. Mit Premier Sunak kommt US-Präsident Biden auch nicht viel besser klar. Aktuellen Differenzen zum Trotz demonstrieren die beiden jedoch Einigkeit in der Downing Street. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war