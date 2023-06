Nachrichten am 20. Juni 2023

SZ am Abend

Was heute wichtig war.

Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

EU will Abhängigkeit von China verringern. Während Kanzler Scholz in Berlin den chinesischen Ministerpräsidenten zu Regierungskonsultationen begrüßt, sagt die EU-Kommission, wie sie ihre Abhängigkeit von der Volksrepublik verringern will. Zum Artikel

Verfassungsschutz warnt vor "ernsthafter Bedrohung für Deutschland". Der Inlandsgeheimdienst ist wegen massiver Einflussversuche von Russland, China, der Türkei und Iran alarmiert. Gefahren aus dem Inneren kommen vor allem von Rechten und "Reichsbürgern" - wie der Truppe um Heinrich Prinz Reuß. Zum Artikel (SZ Plus)

Tauchboot "Titan": Verschollen in der Tiefe. Mit der kleinen Titan wollten fünf Menschen zum Wrack der Titanic tauchen. Nun werden sie vermisst - und der Sauerstoff wird knapp. Eine Rekonstruktion der Reise in Bildern, Videos und Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere 50 Milliarden Euro für die Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellt der Regierung in Kiew neue Finanzhilfen in Aussicht. Der "größte Schlag" bei der Offensive komme noch, prophezeit die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Kriegsgefangene: Ungarn provoziert die Ukraine. Aus Russland werden elf ukrainische Kriegsgefangene nach Ungarn gebracht - Budapest behauptet, sie seien Landsleute. Die Regierung in Kiew fühlt sich durch die dubiose Rettungsaktion übergangen. Zum Artikel (SZ Plus)

Brustkreuz von Papst Benedikt aus Traunsteiner Kirche gestohlen. Kurz vor dem Zivilprozess am Landgericht Traunstein gegen die katholische Kirche wird ein wertvolles Schmuckstück des ehemaligen Papstes entwendet. In dem Prozess will ein ehemaliger Ministrant aus Garching an der Alz Schadenersatz einklagen, weil Benedikt als Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger Verantwortung getragen hat für die Versetzung eines Pfarrers nach Garching, obwohl dieser ein verurteilter Missbrauchstäter gewesen ist. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war