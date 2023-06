Von Martin Tofern

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Neuer Frontex-Chef Leijtens warnt vor "sehr dramatischer Lage" auf dem Mittelmeer. Nach dem tödlichen Schiffsunglück vor der griechischen Küste warnt der neue Frontex-Chef Hans Leijtens vor einer humanitären Krise im Mittelmeer. Die Grenzschutzorganisation habe das Boot den Behörden vor Ort gemeldet, als es noch auf dem Mittelmeer unterwegs war. "Es ist unfassbar traurig, dass es am Mittwoch gesunken ist und es zu einem erneuten tragischen Unglück gekommen ist", sagte Leijtens der Süddeutschen Zeitung. Zum Artikel (SZ Plus)

Boris Johnson hat in "Partygate"-Affäre das Parlament belogen. Jetzt hat er es schriftlich: Ein lange erwarteter Untersuchungsbericht belegt endgültig, dass der Ex-Premier die Unwahrheit gesagt hat. Johnson wäre nicht Johnson, wenn er nicht lautstarken Protest einlegen würde. Zum Artikel

Bundestag debattiert Gebäudeenergiegesetz. Die umstrittenen Heizungsregeln haben den Bundestag erreicht. Die Opposition hat ihre helle Freude daran, den Gesetzentwurf zu zerreißen, und auch die Koalition will noch einiges klären. Zum Artikel

Nato sucht Trostpreis für Ukraine. Der ukrainische Präsident drängt, doch in absehbarer Zeit wird sein Land nicht in das Militärbündnis aufgenommen werden. Die Verteidigungsminister überlegen, was sie stattdessen anbieten können. Zum Artikel (SZ Plus)

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: IAEA-Chef: Lage am AKW Saporischschja ernst, aber stabil

Die Entlassung ist für Gänswein der Gipfel der Demütigung. Papst Franziskus schickt den Vertrauten seines Vorgängers zurück ins Erzbistum Freiburg. Damit nicht genug: In Freiburg ein neues Betätigungsfeld für den medienaffinen Monsignore zu finden, ist eine heikle Aufgabe. Zum Artikel (SZ Plus)

Tödlicher Angriff bei Schloss Neuschwanstein. Ein Tourist hat am Mittwoch zwei Frauen auf einer Brücke in der Nähe der weltberühmten Attraktion attackiert. Eine 21-jährige Urlauberin starb nach einem Sturz in die Pöllatschlucht. Was bislang bekannt ist. Zum Artikel

EXKLUSIV Universal setzt Zusammenarbeit mit "Rammstein" aus. Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann zieht die Plattenfirma Konsequenzen. Zum Artikel (SZ Plus)

