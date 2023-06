Nachrichten am 11. Juni 2023

Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen. Es soll um die Finanzen der Schottischen Nationalpartei gehen: Die Polizei hegt den Verdacht, dass mehr als 600 000 Pfund, die für die Kampagne zur Unabhängigkeit gespendet wurden, für andere Zwecke eingesetzt worden seien. Zum Artikel

EU hofft auf Tunis als Partner für die neue Asylpolitik. Brüssel will Tunesien in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen - für Maßnahmen gegen Schleuser und Rückführungen von Migranten. Insgesamt bekommt das Land 900 Millionen Euro Finanzhilfen. Zum Artikel

Linke fordert von Wagenknecht Mandat zurück. Die 26 Mitglieder des Bundesvorstandes folgen mit diesem Beschluss geschlossen dem Ansinnen der Parteivorsitzenden Wissler und Schirdewan: Die prominenteste Linke soll ihr Bundestagsmandat zurückgeben. Doch in der Fraktion wird Protest dagegen laut. Zum Artikel

MEINUNG Die Linke befreit sich von Sahra Wagenknecht (SZ Plus)

Trump gibt sich nach Anklage kämpferisch. Der Ex-Präsident reagiert auf dem Parteitag der Republikaner in Georgia auf die Ankündigung des Sonderermittlers Jack Smith, ihn anzuklagen. Seine Anhänger stachelt er auf, zum Gerichtstermin wegen der Affäre um geheime Regierungsdokumente am Dienstag nach Miami zu kommen. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Trumps Richterin gilt in Justizkreisen als umstritten (SZ Plus)

Djokovic holt Grand-Slam-Rekord. Novak Djokovic hat die French Open gewonnen und sich mit seinem 23. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier den alleinigen Rekord im Herrentennis gesichert. Der Serbe bezwang am Sonntag in Paris den Norweger Casper Ruud mit 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Zum Artikel

Iga Swiatek gewinnt zum dritten Mal French Open. Die 22-jährige Polin holt zum dritten Mal den Pokal. Sie siegte mit einem hart erkämpften 6:2, 5:7, 6:4 über die Tschechin Karolina Muchova. Nun steht für sie Wimbledon auf der Agenda. Zum Artikel

ManCity gewinnt die Champions League. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Gündogan und Startrainer Guardiola setzte sich im Finale in Istanbul mit 1:0 (0:0) gegen Inter Mailand durch. Damit siegt der englische Fußball-Meister erstmals in der Königsklasse. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Erste Erfolge für ukrainische Armee bei Gegenoffensive. Der lange erwartete Gegenangriff hat offenbar mit Geländegewinnen an vier Frontabschnitten begonnen. Die russische Armee will allerdings vier Leopard-2-Kampfpanzer zerstört haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bewährungsprobe für Luftwaffenchef Gerhartz. Der 57-jährige Deutsche verantwortet "Air Defender 2023", die bislang größte Verlegeübung von Luftstreitkräften in Europa seit Bestehen der Nato. Die Übung simuliert den Überfall eines östlichen Militärbündnisses auf Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

